España sigue como el país con mayor tasa de paro de la UE por un motivo mucho más real que sus estadísticas de desempleo. Y es que se alteran las cifras oficiales de parados sin generar un aumento significativo, ni de las horas totales trabajadas, ni de los empleos reales medidos a tiempo completo. Dicho de otra manera: se mueven personas de una casilla estadística a otra para sacarlos del dato oficial de cifra de parados sin generar realmente volumen de trabajo. El resultado: el paro real ha vuelto a superar los cuatro millones de personas impulsado por 859.000 fijos discontinuos que realmente están sin trabajo.

Se trata del último análisis de los datos de parto efectuado por el departamento de estudios del sindicato USO, una formación que lleva advirtiendo del trilerismo estadístico desde hace ya unos cuantos años.

En esta ocasión, la clave radica en el volumen de personas con contrato fijo discontinuo que, realmente, están inactivos y mano sobre mano porque ese mes no tienen trabajo. Ese volumen de personas se encuentra ya en 859.000 parados reales que, pese a ello, figuran en la estadística y el dato oficial como empleados.

Y la cifra no ha dejado de crecer desde que la reforma laboral de Yolanda Díaz abocara a infinidad de contratos temporales de baja frecuencia a tener que adoptar esta modalidad: una fórmula que generar una apariencia de estar contratado pese a que durante meses completos se permanece en inactividad.

Dato del que alardean Sánchez y Yolanda Díaz

Los datos son los siguientes. El paro oficial a cierre de febrero ha quedado en 2.593.449 personas. Pero, para conocer el paro real hay que sumarle todos los conceptos que no integran la estadística oficial. Y eso implica sumar 372.549 personas con "disposición limitada", que la estadística oficial expulsa; otros 200.532 "no ocupados (en formación)/TEASS", que tampoco tienen cabida en el dato del que alardea el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz; y los 859.000 citados, "registrados con relación laboral inactiva (fijos discontinuos y ertes)".

En resumen, nada menos que 4.025.530 parados reales. O, dicho de otra manera, que la cifra oficial de paro se vendió como un ligero descenso del "paro registrado" pero que realmente enmascaraba un total de parados existentes en acenso. La verdad es que esa tendencia de fondo se está notando desde hace tiempo en España y eso que la economía mundial ha vivido unos últimos trimestres de supuesta bonanza económica.

Así, con los datos del pasado diciembre, por ejemplo, se pudo comprobar como, mientras que el Gobierno vendía que el paro estaba bajo control, había casi 1,8 millones de perceptores de prestaciones por desempleo que inflaban la estadística de afiliados. Todo ello, después de que en ese mes el número de solicitudes del paro hubiese crecido hasta las 559.002.

Las estadísticas laborales no nacieron para hacer demagogia política. Nacieron para contar con indicadores que alertaran de los problemas y confirmaran políticas laborales eficaces y acertadas. Pero nada de ello se respeta en estos momentos. La estadística de paro expulsa de su cómputo a parados reales con contrato fijo discontinuo, a desempleados con condiciones especiales, a personas en formación, etc. Y el resultado es un indicador anulado que tan sólo sirve para maquillar mítines políticos demagógicos.

Estadística de cotizantes a la Seguridad Social

Y algo parecido ocurre con la estadística de cotizantes a la Seguridad Social. Los perceptores de las prestaciones por desempleo cotizan a la Seguridad Social y, por lo tanto, figuran como tales elevando el número de afiliados. Pero el Gobierno está vendiendo el indicador de cotizantes como un sinónimo del número de trabajadores. Y eso no es verdad. Es más, en estos momentos, no lo es nada menos que por un total de 1,78 millones de casos: "Los beneficiarios existentes de estas prestaciones a final del mes de diciembre fueron 1.788.185", destacan los expertos del sindicato USO. "Los perceptores de prestaciones contributivas contabilizan como cotizantes a la Seguridad Social, así como los perceptores del subsidio para mayores de 52 años. No todo cotizante es un trabajador en activo", alertan desde ese sindicato.

Los datos generales son los siguientes: "El número de solicitudes de prestaciones a nivel nacional registradas en el mes de diciembre de 2024 ascendió a 559.002, lo que representa un aumento de 0,3% sobre el mismo mes del año anterior". Y las "altas tramitadas han sido 505.096 lo que supone un aumento del 5,9% sobre el mes de diciembre de 2023".