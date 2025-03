Óscar López niega que amenazase a Vivendi por Prisa, pero el PP pedirá que se explique: "Es de máxima gravedad"

El ministro y líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, Óscar López, ha desmentido "absolutamente" que se reuniese con el director general del grupo Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, para provocar un cambio accionarial en el Grupo Prisa.

Un encuentro en el que, según cuenta el semanario francés Le Point, estaba presente también el presidente de Telefónica, Marc Murtra, y en el que se usaron los acuerdos de esta empresa con filiales de Vivendi para amenazar a la multinacional francesa y exigirle que venda su participación en Prisa.

El ministro acudió en la noche de este sábado a LaSexta Xplica, donde aseguró, según recoge Efe, que la información de Le Point es falsa: "Yo no he mantenido ninguna reunión con las personas que usted dice para provocar un cambio accionarial en el grupo Prisa, por supuesto que no", ha dicho.

Sin embargo, sí ha admitido un encuentro con el directivo de Vivendi durante la Cumbre sobre la Inteligencia Artificial, celebrada en París el pasado día 12, pero solo durante "dos minutos, en un encuentro brevísimo, de saludos, de comentar".

Además, ha asegurado que "lo que no va a hacer este Gobierno nunca" es entrar en las "políticas que se puedan desarrollar en una empresa privada. Nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer", una frase que de tratarse de un presentador menos servil que el de La Sexta podría haber hecho que estallase en una carcajada, después de las múltiples maniobras que han tramado Sánchez y los suyos en multitud de empresas privadas y de que el Ejecutivo haya adquirido una participación del 10% en una de las mayores empresas privadas de España, Telefónica, a la que según la información de Le Point estaba usando, en presencia de su presidente, en el chantaje a Vivendi.

El PP pedirá que comparezca en el Congreso

Sin embargo, el Partido Popular ha dado total credibilidad a la información y pedirá que el ministro comparezca en el Congreso, tal y como ha adelantado este domingo Cuca Gamarra en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

"Hemos sabido que se ha producido una reunión en la que ha participado el ministro, que tiene bajo sus competencias las garantías que deberían de ser de la imparcialidad en nuestro país de los medios de comunicación, para amenazar a accionistas de medios nacionales si no se repliegan a los intereses del Gobierno", ha dicho la popular, que ha asegurado que es un asunto "de máxima gravedad".

De hecho, Gamarra ha señalado que Moncloa "comenzó la mañana de ayer diciendo que no tenían constancia de esa reunión, para terminar reconociendo el propio ministro que sí que se había producido ese encuentro".

La secretaria general del PP se ha mostrado muy dura con López, al que ha caliicado como ministro "de la censura y del control a los medios de comunicación", acusándole de buscar "extender este control a los medios de comunicación más allá de nuestras fronteras".

Según Gamarra "no le es suficiente con que hayan puesto al frente de la agencia EFE a alguien que ha formado parte del Gobierno de Pedro Sánchez o no le es suficiente el haber asaltado nada más y nada menos que RTVE cuando se estaba produciendo una DANA en Valencia".

Por ello la popular ha anunciado que su partido va a "solicitar, la comparecencia urgente, en el Congreso de los Diputados, de Óscar López para que aclare todos los términos de esas reuniones; de estas presiones que no caben en una democracia en la cual los gobiernos deben respetar la independencia y la imparcialidad y la pluralidad de los medios de comunicación".