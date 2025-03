El País estrena presidente y lo hace en medio de la ofensiva del Gobierno contra medios y empresas. Y el nuevo presidente de "El diario independiente de la mañana" es Joseph Oughourlian, presidente a su vez de Prisa y de Amber Capital, dueña mayoritaria del accionariado.

Para celebrar su nuevo cargo, Oughourlian firma un artículo en su periódico para decir, entre otras cosas, que "El País debe ser un periódico independiente, que no pertenezca ni sea portavoz de ningún partido, asociación o grupo político, financiero o cultural, y aunque deba defender la necesidad de la libre prensa, y aunque su economía dependa del mercado publicitario, el periódico rechazará todo condicionamiento procedente de grupos económicos de presión".

Entonces, Oughourlian evoca a Franco y dice que "que ahora que recordamos que hace ya 50 años murió el dictador Franacisco Franco, alguien cayera en la tentación de tratar de adueñarse de un medio de comunicación independiente desde el poder, bien discretamente, bien utilizando alguna empresa estatal como instrumento, sería inaceptable".

Un artículo, publicado justo después de que supiéramos que Óscar López, acompañado por Marc Murtra se "viera", en París con el dueño de Vivendi. Una reunión en la que, según la prensa francesa, el Gobierno español pidió a Viviendi que vendiera su participación en Prisa. Algo que el propio Óscar López ha negado públicamente argumentando que "lo que no va a hacer este Gobierno nunca" es entrar en las "políticas que se puedan desarrollar en una empresa privada". Como si la ingerencia en Indra o Telefónica, por no hablar de Prisa, no hubiera sido suficiente como para invalidar semejante argumento.

Sin embargo, en su artículo, Oughourlian, que trata de glosar la trayectoria histórica de Prisa y sus medios de comunicación, olvida convenientemente el capítulo del antenicidio, sin el que no se podría entender la SER de hoy en día.

Tal y como ha recordado Federico Jiménez Losantos este lunes en esRadio, "la SER se construyó desde el atraco a Antena 3", aquella cadena que cuando lograba ser líder de audiencia con Antonio Herrero por la mañana y José María García por la noche, vio cómo Jesús Polanco decidía comprar la cadena para cerrarla.

Tan escandaloso fue que el Tribunal Supremo condenó a Prisa a devolver al mercado las antenas de Antena 3 y que pudo evitar gracias al Gobierno de Rajoy.

En su artículo, sin embargo Oughourlian dice estar identificado con la línea del periódico y menciona a su actual directora, Pepa Bueno. Y advierte a navegantes: asume la presidencia de El País para "responder a las injerencias gubernamentales que cada día se hacen más evidentes en todo el mundo y que van en contra de la buena praxis democrática".