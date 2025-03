Yolanda Díaz bate récord de borrado de parados: la cifra de desempleados tapados se acerca a la de oficiales

Suma y sigue. La magnitud de la manipulación estadística llevada a cabo por Yolanda Díaz empieza ya a acercar el número de parados borrados al de los oficiales. Literalmente. Tras crecer en un año un 7% el número de parados reales expulsados de las estadísticas oficiales, los desempleados tapados –casi 1,9 millones de personas– se acercan ya a los 2,59 millones de reconocidos oficialmente.

Los datos corresponden al análisis de los indicadores oficiales del mercado laboral en el mes de febrero. Y ha sido realizado por el departamento de estudios del sindicato USO.

"Un demandante de empleo es una persona que se inscribe en los servicios públicos de empleo, bien porque ha perdido su empleo y busca uno nuevo (tenga o no derecho a la percepción de la prestación o subsidio por desempleo), bien porque busca un primer empleo, bien porque teniendo empleo (una ocupación) busca una mejora de su situación laboral (una jornada más amplia o mejor remunerada) o porque se encuentra en situación de inactividad, aunque mantengan su relación laboral y en su caso perciba la correspondiente prestación por desempleo (fijos discontinuos y ERTES)", destacan los expertos de USO.

Pues bien, en base a esa evidencia, "realizando una sencilla operación matemática: del total de personas que se inscriben en el SEPE demandando empleo, restamos aquellas que están ocupadas, con lo que obtenemos el total de personas registradas y que no están trabajando (no tienen una ocupación, están desempleadas o simplemente paradas)". ¿Y cuál es el restallado? "Al finalizar febrero estas personas ascendieron a 4.002.340, lo que supone 1.408.891 personas más que las que se indican oficialmente como "parados registrados". "Por lo tanto, podemos decir que durante este último año la situación de los parados prácticamente no ha variado. Una muestra de ello es que el número oficial de parados registrados ha disminuido en un 6%", pero "los que se consideran no parados aumentan en un 7%".

La manipulación estadística

Así los datos son demoledores. Los demandantes de empleo no reconocidos como parados llegaban en febrero de 2024 a 1.758.119 personas. En febrero de 2025 esa cifra suma un 7% más y llega ya a los 1.880.696 personas. Ninguno de ellos está en las estadísticas oficiales.

¿Y cuántos son los parados oficiales? En febrero de 2024, 2.760.408 personas. Y en febrero de 2025 esa cifra ha llegado a 2.593.449. Traducido, que los demandantes de empleo no reconocidos como parados ya se acerca a los parados oficiales.

La manipulación estadística se ha convertido en un clásico ya bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. España, de hecho, sigue como el país con mayor tasa de paro de la UE por un motivo mucho más real que sus estadísticas de desempleo. Y es que se alteran las cifras oficiales de parados sin generar un aumento significativo, ni de las horas totales trabajadas, ni de los empleos reales medidos a tiempo completo. Dicho de otra manera: se mueven personas de una casilla estadística a otra para sacarlos del dato oficial de cifra de parados sin generar realmente volumen de trabajo. El resultado: el paro real ha vuelto a superar los cuatro millones de personas impulsado por 859.000 fijos discontinuos que realmente están sin trabajo.