Uno de cada tres empleos no llega al mes de duración gracias a la reforma de Yolanda Díaz: la era del contrato 'cerilla'

El detalle de los datos laborales no deja de negar el optimismo rampante del Gobierno. Libertad Digital ya ha publicado que se ha disparado la contratación con despido en viernes para no pagar el fin de semana. Pues bien, ahora, los datos laborales prueban que uno de cada tres empleos no llega al mes gracias a la reforma de Yolanda Díaz.

El número total de contratos registrados en febrero ha sido de 1.098.491. Ese dato supone un descenso del 3,4% sobre los realizados en el mismo mes de 2024. Una desaceleración más que notable.

Pero, además, como señala un estudio realizado por el sindicato USO, la duración media de los contratos en 2024 ha sido de 48,5 días, mientras que en 2025 esta fue de 47,9. "El mayor porcentaje de contratos temporales sobre el total de contratos realizados lo tienen, con diferencia, aquellos que corresponden a un período inferior a una semana, un 21%. Este porcentaje aumenta respecto al mismo mes de 2024", señala ese estudio.

Dejar de pagar el fin de semana

"El descenso de la contratación en febrero es debido a la caída de la contratación de duración superior a 12 meses que lo hace en un 26,7% y a la caída de la contratación indefinida que lo hace en un 8%", añade el informe.

En resumen, el 31,3% del total de contratos realizados -casi uno de cada tres- tiene una duración inferior al mes. "¿Estos contratos son los que se realizan de lunes a viernes? ¿Coincide con el saldo negativo de afiliación a la Seguridad Social que se viene registrando todos los viernes? ¿O el que se suele producir el último día de cada mes?", se pregunta el sindicato.

Lo cierto es que el detalle de las estadísticas laborales está desvelando problemas adicionales equiparables al volumen de desempleados reales en España —cuatro millones de personas en paro real—. Y es que la reforma laboral de Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, unida a las interminables subidas de impuestos y costes burocráticos y sociales, no sólo ha generado un obstáculo tremendo a la creación de empleo sino que, además, ha convertido en práctica totalmente extendida lo que denuncia USO: el despido en viernes para volver a contratar el lunes siguiente con un único objetivo: dejar de pagar el fin de semana.

Así lo reflejan los datos oficiales de altas y bajas en la Seguridad Social durante el mes de febrero: afiliación positiva entre el 3 de febrero y el 6 de febrero (jueves). Y baja de afiliación —despido— de 15.495 personas el 7 de febrero: viernes. Afiliación positiva, de nuevo, entre el 18 de febrero y el 20 de febrero. Y destrucción de 13.364 afiliaciones el 21, viernes.

Afiliación positiva entre el 24 y el 26 de febrero. Y destrucción —bajas en la Seguridad Social— de puestos tanto el 27 de febrero (jueves) como el 28 (viernes). Ese último viernes, de hecho, fin de mes, la destrucción llegó a nada menos que 123.643 afiliaciones. Y es que el fin de mes también se ha convertido en un martirio laboral para no saltar a otro mes de contrato.

Porque la precariedad se ha implantado de tal manera en el mercado laboral que los despidos son una práctica totalmente habitual en cierre de semana o cierre de mes para no seguir el contrato y para evitar el pago del fin de semana.