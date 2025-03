Casi la mitad de los parados españoles pasan más de un año sin encontrar un nuevo empleo

Según la versión oficial, el problema del paro se ha convertido en poco menos que residual. Según los datos, estamos en un paro real de más de cuatro millones de personas, lideramos el paro en la UE y casi la mitad de los desempleados permanecen sin poder encontrar un nuevo empleo más de un año. Una ligera diferencia entre los mensajes oficiales de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz y la realidad.

No depende del cristal con el que se mire. El paro es el paro. Depende que se quieran mirar los datos o se prefiera escuchar la propaganda del Gobierno. Porque la realidad es que la economía española crece por el gasto público, el empleo público y el efecto estadístico de la inflación. Y eso se nota en dos conceptos de forma totalmente obvia:

El poder adquisitivo en paridad de poder de compra con todo el resto del mundo occidental. El paro real.

En el primero, el primer mandato de Pedro Sánchez se cerró con una pérdida de más de seis puntos del poder adquisitivo real de los españoles. En el segundo, los datos no dejan de certificar la realidad cada mes. Y el ritmo de horas trabajadas sigue similar al del arranque de la crisis subprime de 2008 y los contratos fijos a jornada completa no dejan de sustituirse por empleos a jornada parcial o fijos discontinuos. Traducido: si la economía española va "como una moto", como dijo Sánchez, se trata de un ciclomotor medio gripado.

"A partir de los 12 meses se considera que un parado es de larga duración, en esta situación se encuentra el 45,5% de los parados registrados", señalan los expertos de USO en base a los datos oficiales. "Uno de cada tres parados (30,4%) lleva más de 2 años en esta situación y una vez más, las mujeres que llevan más de 2 años en esta situación prácticamente duplican a los hombres", añaden.

Se trata de la descripción literal de los datos que ofrece el Servicio Público de Empleo pero que su propio Gobierno prefiere no divulgar para que no se constate lo obvio: que la actividad y trabajo crecen muy poco, por debajo de la inflación en muchas ocasiones y la población no deja de perder poder de compra.

Las mujeres, las más afectadas

"Las mujeres que llevan más de un año registradas como paradas son el 29,2% del total de las que están en esta situación", añaden desde USO. "Este volumen de parados de larga duración (todos aquellos con más de 2 años dejan de percibir la prestación contributiva) nos debería llevar a replantear la intermediación laboral que realizan los Servicios Públicos de Empleo y a poner los medios para ser más eficientes en la ayuda a la búsqueda y consecución de un puesto de trabajo", explican. "Es necesario un cambio en las políticas activas de empleo para mejorar la empleabilidad y dotar a estas personas de nuevas competencias y cualificaciones profesionales que les permitan incorporarse de nuevo al mundo del trabajo".

Lo cierto es que el paro de larga duración es la tónica más evidente. Del total de parados, el 30,4% supera los dos años de dique seco. El 45,5% rebasa el plazo de un año sin trabajo. Y casi un 60% —un 58,9% en concreto— tiene que esperar más de seis meses para volver a ser productivo. Un auténtica locura.

Cifras ocultas

Todo ello en un país en el que, frente a los 2,59 millones de parados reconocidos oficialmente, el número de desempleados reales se eleva hasta superar los 4 millones de personas. Y donde la magnitud de la manipulación estadística llevada a cabo por Yolanda Díaz empieza ya a acercar el número de parados borrados al de los oficiales. Literalmente. Tras crecer en un año un 7% el número de demandantes de empleo reales expulsados de las estadísticas oficiales, los desempleados tapados —casi 1,9 millones de personas— se acercan ya a los 2,59 millones de reconocidos oficialmente.