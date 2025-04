Desde que Estados Unidos anunciase hace una semana, en el llamado "Día de la Liberación", la aplicación de una serie de aranceles a más de 180 países en todo el mundo, se ha desatado una guerra comercial sin precedentes, especialmente entre Estados Unidos y China, que parece estar lejos de acabar y cuyas consecuencias aún son difíciles de medir, y más teniendo en cuenta que cada día se agrava el problema.

Una de las empresas que más se están viendo afectadas es Apple, ya que no sólo la compañía dirigida por Tim Cook ha visto como su valor en bolsa caía de forma estrepitosa en los últimos días, perdiendo más 500.000 millones de dólares entre el 29 de marzo y el 9 de abril, haciendo que haya dejado de ser la empresa mejor valorada del mundo, siendo superada actualmente por Microsoft.

En medio de esta guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, donde Trump anunció en la tarde del miércoles un arancel del 125% a todos los productos chinos, ante la respuesta unas horas antes de China a los aranceles de EEUU con una imposición arancelaria del 84% a los productos estadounidenses, hay quienes se preguntan qué ocurrirá con el precio de los iPhones y demás productos de la marca Apple.

Tanto si Apple decide aumentar los precios de sus productos, en caso de verse obligada por los aranceles, como si decide trasladar su producción a otros países, la realidad es que entre los consumidores se ha desatado un pánico que está provocando que los usuarios de Apple acudan en masa a las tiendas de la empresa tecnológica en Estados Unidos, tal y como informa el medio Bloomberg.

Oleada de compras en las tiendas de Apple

Empleados de distintas sucursales de Apple en todo Estados Unidos informan de que las tiendas se llenaron de clientes durante el fin de semana pasado, quienes expresaron su preocupación por un posible aumento significativo de los precios tras la imposición de estos aranceles entre China y Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que el iPhone, que es el producto más vendido e importante de Apple, se fabrica en China.

Uno de estos empleados de Apple afirmó que su tienda estaba repleta de gente comprando teléfonos por pánico: "Casi todos los clientes me preguntaban si los precios iban a subir pronto", dijo el trabajador, que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar públicamente. Otro trabajador señaló que esta suele considerarse la temporada baja, ya que los nuevos iPhones salen a la venta en septiembre, pero muchos clientes están actualizando sus iPhones ahora.

A pesar de que en las tiendas no se veían necesariamente las mismas colas que se suelen ver durante el lanzamiento de un iPhone, el ambiente era similar al de la ajetreada temporada navideña, según los empleados. "La gente entra corriendo, preocupada y haciendo preguntas", explica uno de ellos. Las tiendas de Apple en Estados Unidos habrían registrado así más ventas durante el fin de semana pasado que en años anteriores, al menos en algunos de los principales mercados del país.

Por otro lado, y aunque en Libre Mercado ya hemos contado cómo puede llegar a afectar toda esta vorágine de aranceles entre China y EEUU en el precio de los dispositivos de Apple, hay que tener en cuenta otra serie de cuestiones para hacernos una idea completa sobre este asunto. Para empezar, aunque llevamos una semana hablando de los aranceles de Trump al resto del mundo, es a partir de este miércoles cuando han entrado en vigor los nuevos aranceles del 125% a China.

Por parte de China, los aranceles recientemente anunciados del 84% sobre todos los productos con origen estadounidense entrarán en vigor a partir de este jueves. Así pues, es a partir de ahora cuando se empezarán a ver los efectos reales que tendrá esta guerra sin cuartel por ver quién sube más los aranceles, si Estados Unidos o China.

El 90% de los iPhones se fabrican en China

La compañía americana se encuentra en una encrucijada, pues alrededor del 90% de su producción de iPhones se concentra en China (según la CNCB), mientras que en el mismo país asiático representa alrededor del 80% de la capacidad de producción de Apple. El 55% de los productos Mac y el 80% de los iPads también se fabricarían en el gigante asiático.

El mismo medio asegura que sólo un 10-15% de los iPhones de Apple se fabrican en la India, mientras que en Vietnam se produce alrededor del 20% de los iPad, y el 90% del ensamblaje de productos wearables de Apple, como el Apple Watch.

Por último en cuanto a Apple, la compañía de Silicon Valley espera que se incluya una exención a sus productos dentro de los aranceles impuestos por Donald Trump, como ya ocurriera en la anterior legislatura del líder de los republicanos.