Apple fleta seis aviones con iPhones para esquivar los aranceles de Trump

Apple ha activado un plan de emergencia ante la nueva ofensiva comercial de Donald Trump que ha puesto en marcha una batería de medidas proteccionistas, como aranceles del 145% a los productos importados desde China, el principal centro de producción de los iPhone. Como respuesta, Apple ha comenzado a desviar parte de su producción a la India y ha organizado vuelos charter con millones de dispositivos para evitar el impacto inmediato en sus precios.

Según ha confirmado Reuters, Apple ha fletado al menos seis aviones de carga, con una capacidad conjunta de más de 600 toneladas y 1,5 millones de iPhone, desde la planta de Foxconn en Chennai (India). El objetivo sería que los dispositivos lleguen a suelo estadounidense antes de la entrada en vigor de los aranceles, y puedan venderse a tarifas previas al incremento impositivo.

Según medios como The Times of India y The Wall Street Journal, Apple ha estado trabajando durante meses con las autoridades indias para acelerar el proceso de aduanas en el aeropuerto de Chennai, reduciendo los tiempos de 30 a 6 horas. La maniobra fue respaldada directamente por el gobierno de Narendra Modi, que ve en esta operación una oportunidad para convertir a la India en un nuevo polo tecnológico global.

El precio del iPhone, en el centro del conflicto

La escalada arancelaria amenaza con disparar el precio de los dispositivos Apple hasta en un 30 %. Según estimaciones de UBS y Barclays, modelos como el iPhone 16 Pro Max, que actualmente cuesta 1.199 dólares, podrían aumentar hasta los 1.550 dólares si continúan las restricciones. En cambio, los modelos fabricados en India enfrentarían un arancel del 26 %, lo que reduciría el incremento estimado a unos 120 dólares.

Aunque la Casa Blanca ha aprobado una pausa de 90 días en los aranceles para más de 70 países, China sigue excluida, y las medidas contra sus productos siguen en pie. Esto ha obligado a Apple a acelerar su proceso de diversificación geográfica, algo que ya venía haciendo desde 2020, pero que ahora se convierte en prioridad absoluta.

India: de actor secundario a pieza clave

Hasta hace poco, más del 90 % de los iPhones vendidos en Estados Unidos se fabricaban en China. Pero la tensión política, la pandemia y la presión regulatoria han empujado a la compañía de Tim Cook a trasladar parte de su cadena de suministro a India, donde ya produce también AirPods y otros dispositivos. La planta de Foxconn en Chennai ha incrementado su producción un 20 % solo en los primeros meses de 2025, con jornadas extendidas incluso los domingos.

Los datos de exportación lo confirman: en enero y febrero de este año, Foxconn envió desde India a EE. UU. productos valorados en más de 1.400 millones de dólares, frente a los 300 millones en los meses anteriores. Más del 85 % de esas cargas fueron desembarcadas en Chicago, Nueva York, Los Ángeles y San Francisco, principales centros logísticos de Apple en Norteamérica.

Pánico en tiendas y caída bursátil

Mientras tanto, en Estados Unidos, los consumidores se han volcado en las tiendas de Apple. Empleados relatan escenas propias de la temporada navideña: largas filas, compras urgentes y preguntas constantes sobre futuras subidas de precios. "Casi todos preguntaban si los precios iban a subir pronto", confesó un trabajador de Apple a Bloomberg.

En apenas diez días, Apple ha perdido casi 500.000 millones de dólares en capitalización bursátil, cayendo de los 3,27 billones que tenía el 29 de marzo a 2,79 billones a mediados de abril. La compañía ha dejado de ser la más valiosa del mundo, superada por Microsoft.