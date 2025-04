Los separatistas de ERC exigen a Sánchez prohibir la venta de viviendas de vacaciones a los turistas extranjeros

ERC acaba de exigir a Pedro Sánchez que prohiba una de las vías de entrada de dinero en España con más dinamismo en los últimos tiempos: la venta de inmuebles a turistas extranjeros que quieren pasar sus vacaciones en España.

Las exigencias de los separatistas pasan por "limitar la compra de propiedad inmobiliaria por parte de ciudadanos extranjeros no residentes en el Estado a aquellos que tengan una residencia permanente o que puedan acreditar que han vivido en el territorio un mínimo de cinco años de manera consecutiva". Es decir, prohibir la venta a turistas que quieren pasan sus vacaciones en España, toda una fuente de entrada de dinero, especialmente, en las zonas de playa de España.

ERC también quiere "establecer un sistema de autorización previa, de forma que los ciudadanos que cumplan uno de los requisitos mencionados deban acreditar su elegibilidad para adquirir una vivienda mediante la solicitud de un permiso ante el departamento competente de la comunidad autónoma correspondiente, con carácter previo a la compraventa del inmueble". Traducido: meter burocracia e inseguridad jurídica hasta lo más profundo de este mercado inmobiliario.

Exigencias

Otra de sus exigencias pasa por "prever un régimen diferenciado para las empresas domiciliadas en otro Estado miembro de la Unión Europea, que, bajo ciertas circunstancias, no estarán obligadas a solicitar el permiso anteriormente mencionado para adquirir un inmueble de uso comercial, garantizando así la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios en el mercado interior".

E "incluir estas medidas en el marco legislativo vigente en materia de vivienda, o bien tramitar una normativa específica, garantizando que las comunidades autónomas tengan competencia para evaluar los expedientes de las personas interesadas en adquirir una propiedad. Asimismo, las comunidades autónomas deberán tener la capacidad de ampliar los requisitos y limitar la compra de vivienda en función de las necesidades y la realidad de su territorio". Pero sólo tendrían libertad para endurecer el trato, no para hacerlo más libre.

La explicación de ERC es la de siempre: no plantea construir más viviendas para acabar con la escasez de oferta, ni dar seguridad a ls propietarios frente a los okupas, ni rebajar la carga fiscal de la vivienda. No. Asegura que "Catalunya vive una crisis estructural de acceso a la vivienda, especialmente en el alquiler, pero también en la compra, que golpea con dureza a la juventud, a las familias con rentas medias y bajas, y a los colectivos más vulnerables"; que "el precio del metro cuadrado no ha dejado de aumentar durante la última década, y las cifras confirman una realidad cada vez más insostenible"; y que "el crecimiento de la demanda de vivienda por parte de extranjeros no residentes se ha convertido en uno de los factores clave del encarecimiento del mercado y en causa de expulsión de vecinos y vecinas de barrios enteros, tanto en grandes ciudades como en zonas costeras y rurales".

Restricción a la construcción

Lo cierto es que el número de viviendas construidas en España se sitúa en una cuarta parte de la demanda actual. Y es así por las normas de encarecimiento y restricción a la construcción que han sido aprobadas en los mandatos socialistas con apoyo de ERC. Y lo cierto es también que la oferta de pisos en alquiler no deja de bajar por la protección a los okupas igualmente respaldada por ERC.

Pero para ERC todo pasa por prohibir la venta de viviendas a turistas extranjeros, limitando, por lo tanto, la rentabilidad de quienes han comprado ya sus casas.

"Ante esta situación, varios países de nuestro entorno han comenzado a reaccionar. Canadá ha prohibido la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes durante dos años para frenar la especulación. Nueva Zelanda, Dinamarca, Australia o Malta también han establecido limitaciones o requisitos específicos para proteger el parque de vivienda", señala ERC. Y, por todo ello, piden al Gobierno "medidas restrictivas efectivas respecto a la compra de vivienda por parte de personas extranjeras no residentes.

