El machaque oculto de Hacienda a las rentas bajas: pagan un 44% más de IRPF sin darse cuenta

No deflactar la tarifa del IRPF en plena crisis inflacionista en España supone el mayor negocio de Hacienda de los últimos años. Fedea ha sido el último organismo que ha constatado los lucrativos resultados que ha obtenido el Gobierno negándose en redondo a aliviar al ciudadano de los estragos que causa la inflación en el impuesto por el que mas recauda el Estado.

En un informe que publicó ayer lunes, el think tank analiza las consecuencias de "la no actualización por inflación de la escala de gravamen y el mínimo exento del tramo estatal del IRPF, que básicamente no se han tocado desde 2015 excepto para introducir en 2020 un nuevo tramo de 300.000 euros en adelante que se grava al 24,5%, dos puntos más que hasta entonces" explican. Los resultados son demoledores para el contribuyente.

Subida de impuestos encubierta

Teniendo en cuenta que la inflación acumulada desde entonces es de casi el 27%, la no actualización del IRPF "ha supuesto una subida significativa del impuesto por un procedimiento poco transparente para los ciudadanos" señala el documento. Y es que, como venimos publicando en Libre Mercado, no deflactar el IRPF supone una subida de impuestos encubierta de la que se beneficia el Gobierno sin tener que pasar por el Congreso.

"La inflación hace que la renta monetaria de los contribuyentes aumente, aunque su poder adquisitivo no lo haga, empujándoles hacia tramos superiores de la escala de gravamen en los que se pagan tipos más altos aunque la renta real siga siendo la misma" explica Fedea.

Según los datos de la Agencia Tributaria de cierre de 2024, los ingresos por IRPF se elevaron ese ejercicio un 7,6% hasta los 129.408 millones de euros, lo que supone un nuevo récord histórico de recaudación para María Jesús Montero.

Según los cálculos de Fedea, en el caso de una familia de cuatro miembros con unos ingresos brutos de 50.000 euros, la no corrección por inflación habría supuesto un incremento del 30% en la cuota del impuesto. Sin embargo, los efectos serían aún mayores en términos proporcionales para rentas más bajas.

Los ejemplos

En el siguiente cuadro se observa el ejemplo de no actualizar el mínimo del IRPF para el Adulto 1, que declara unos rendimientos del trabajo de apenas 30.000 euros al año, para el Adulto 2 (20.000 euros) y para la familia (Adulto 1 + Adulto 2 = 50.000 euros). En todos se supone que los adultos trabajan y que no tienen otras fuentes de renta o derecho a alguna deducción.

Seguidamente, Fedea calcula la cuota estatal del impuesto, con y sin la corrección por inflación. Vemos que los efectos serían aún mayores en términos proporcionales para rentas más bajas.

Vemos que para la familia en su conjunto, el aumento de la presión fiscal es del 30% porque paga 3.170 euros de IRPF cuando le correspondería pagar 2.434 euros.

También se observa un efecto proporcionalmente mucho mayor en el caso del adulto con menores ingresos, ya que el Adulto 2 que cobra 20.000 euros paga 934 euros, en IRPF al año cuando debería pagar 646 euros, es decir, un 44,4% menos. Esto "indica que la no indexación del impuesto perjudica especialmente a las rentas más bajas" señala Fedea.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.