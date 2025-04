Mientras todos seguimos teniendo en mente la batalla de Yolanda Díaz por bajar la jornada laboral hasta las 37,5 horas, surgen los datos oficiales de duración de la jornada semanal. Y lo cierto es que nuestro problema no es que trabajemos demasiado. Más bien es el contrario: que no hay trabajo para todos por culpa de una carga fiscal, burocrática, medioambiental, social… inacabable. Nuestra jornada media real no llega a las 32 horas, muy lejos de las jornadas y el volumen de trabajo que había en el arranque de la crisis de 2008.

A partir de los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral que elabora el INE se puede calcular "la jornada media semanal realizada por las personas ocupadas al finalizar el cuarto trimestre de 2024", recoge un informe del sindicato USO. Y esa jornada media semanal es de "31,7 horas, mucho menor que la que se realizaba en 2008 y 2007", apunta el mismo sindicato.

"Más personas ocupadas en 2025 que en los años precedentes, pero trabajando menos horas semanales, nos indica que no se ha creado empleo y que estamos distribuyéndolo entre más gente. Tenemos un "teórico récord de ocupación" que se está realizando con personas que no completan una jornada entera de trabajo, con jornadas muy reducidas y, eso implica peores condiciones laborales: salarios reducidos e incremento de situaciones de pluriempleo", destaca el informe citado.

Pluriempleo y peores condiciones

Da más detalles: "Como se puede ver, no sólo se trabajan menos horas semanales de promedio, sino que además es una jornada muy por debajo de la que correspondería a una jornada completa de trabajo. Se está troceando –repartiendo– el empleo existente y creando una situación donde tener un contrato –indefinido o temporal– no implica tener un salario que permita llegar a fin de mes, una jornada reducida implica un salario reducido; se está generando el trabajador en riesgo o en situación de pobreza teniendo un contrato indefinido".

Los datos son rotundos y apuntalan estas conclusiones. En el cuarto trimestre de 2007 la jornada media semanal quedó en 32,5 horas. En el cuarto trimestre de 2008, en 33,2. En el mismo periodo de 2022 – pasados ya los principales efectos del covid–, la jornada se situó en 31,6 horas. En 2023, en 31,4. Y en ese trimestre de 2024 se ha situado en 31,7. Es decir, que pese a que supuestamente estamos, según el Gobierno en una fase económica equiparable a un "cohete" o una "moto", las horas de trabajo casi no crecen, lo que quiere decir, obviamente, que buena parte de la presunta reactivación económica no existe.

"Como consecuencia de ello, nos encontramos con trabajadores que firman más de un contrato indefinido al mes, originado un incremento de las situaciones de pluriempleo: se necesita más de un contrato (ocupar más de un puesto de trabajo) para llegar a fin de mes. Los datos que aporta la Contabilidad Nacional sitúan a 687.200 personas en situación de pluriempleo", señala USO.

