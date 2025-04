¿De dónde sale el dinero del plan de Defensa de Sánchez?

Ausencia de concreción presupuestaria. Sánchez señala que el origen de los 10.471 millones serán: "remanentes", "ahorros" y "reordenación de fondos europeos". No concreta las partidas presupuestarias exactas, ni los importes que se detraen. Y sin esa información, no se puede afirmar que no se esté tocando gasto social, infraestructuras o fondos para empresas, etc. Es una opacidad inadmisible que oculta lo que parece. El Gobierno tiene miedo a explicar en qué ha recortado.