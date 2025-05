Mensaje de Bogas (Endesa) en plena ofensiva de Sánchez: defiende que sigan las nucleares y pide revisar sus impuestos

Al mismo tiempo que Pedro Sánchez volvía a hablar de nucleares en el larguísimo pleno sobre apagón y defensa, y tachaba a sus propietarios despectivamente como "ultrarricos" obviando que esas mismas energéticas tienen también múltiples activos en renovables, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, presentaba los resultados del primer trimestre del grupo, que arrojaron un beneficio de 583 millones hasta marzo.

En el acto, Bogas también habló de nucleares: Endesa es una de las propietarias de Almaraz (36 por ciento) y su CEO planteó en su día la posibilidad de una miniprórroga hasta 2030 pendiente aún de debatir y formalizar por los propietarios, y también es propietaria de los reactores catalanes: Ascó I (100%), Ascó II (85%) y Vandellós (72%).

Según explicó Bogas en la conferencia con analistas, la nuclear juega un rol "muy, muy importante" y es segura y competitiva. El CEO volvió a pedir que se aplace su cierre, precisando que es el Gobierno el que decide la política energética española.

Además, en un vídeo remitido a los medios, Bogas señaló cómo "garantizar la seguridad de suministro y la competitividad del sistema es fundamental" y en ese contexto señaló que es "crucial contar con un mix de generación diversificado y competitivo". En este punto, señaló que es "esencial revisar la fiscalidad de la tecnología nuclear, muy penalizada respecto a otras energías, para garantizar su viabilidad económica de modo que pueda proporcionar seguridad de suministro en los próximos años".

En su intervención, Bogas señaló que tanto la mejora de las redes eléctricas como la extensión de la vida de las nucleares ya estaban encima de la mesa antes del apagón por lo que consideró que "no se deben mezclar ambas situaciones". Lo cierto es que el debate se ha agudizado, tanto por las voces que señalan el papel que tuvo en el desastre el grado de penetración de energías renovables frente a otras que aportan firmeza al sistema, como por las intervenciones del propio presidente, que en varias intervenciones, la última ayer, ha aprovechado por cargar contra la tecnología nuclear y sus propietarios, llegándola a calificar como un "problema".

Las reflexiones de Bogas, que también señaló que sus "activos de generación y distribución funcionaban bien en el momento del incidente", son similares a las lanzadas por Ignacio Sánchez Galán un día después del apagón en la presentación también de los resultados del primer trimestre. El presidente de Iberdrola, propietaria de Cofrentes y participante mayoritario de Almaraz, señaló cómo las nucleares son "eficientes y seguras" recordando en cualquier caso que "la política energética es responsabilidad del Gobierno".

"Las nucleares quieren pagar y pagamos"

En cuanto al mensaje de los impuestos, la patronal del sector, Foro Nuclear, señaló en la presentación de los resultados de 2024 que las centrales "per se son muy competitivas" y "por tanto ayudan a mantener la factura de la luz en unos términos mucho mejores que si no estuviera". Pero, en línea con lo expresado por Bogas, el presidente, Ignacio Araluce, apuntó que sufren "una presión fiscal enorme y no comparable con otras tecnologías" independientemente de la tasa ENRESA, la que pagan por la gestión del combustible gastado y el futuro desmantelamiento.

"Queremos pagar todo, que el ciudadano no tenga que pagar nada y de hecho lo pagamos", dijo Araluce, señalando que el año pasado pagaron unos 600 millones de euros por este concepto. "Somos los primeros que pensamos que hay que aplicar lo de que el que contamina paga y lo asumimos totalmente, pero otra cosa es que no estemos de acuerdo con el último incremento", en alusión a la subida del 30% que las energéticas han llevado a los tribunales y que responde al sobrecoste que supondrá la decisión del Gobierno de renunciar al almacén de Villar de Cañas.

Lastrar a las centrales "de forma artificial"

"Que no se confunda con que no queremos pagar. Las nucleares quieren pagar y pagamos de hecho", dijo Araluce, que habló luego de los impuestos, algunos "redundantes", que pagan las centrales, citando el impuesto de combustible gastado creado en 2012 y que supuso 270 millones o las ecotasas autonómicas.

"Las centrales están sometidas a una tributación gigantesca que dificulta la entrada en el mercado sobre todo en momentos en que está tendiendo a cero", recalcó aludiendo a las últimas paradas en Semana Santa. "Reivindicamos que no se haga no competitiva a la nuclear de forma artificial. Si lo hacen bien, y son competitivas, que no se las haga no competitivas y se difunda, porque no es cierto", recalcó.

Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD.