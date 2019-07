Daniel Rodríguez Asensio - España: el cóctel perfecto para un déficit descontrolado

El mercado de la vivienda, probablemente uno de los indicadores de ciclicidad más fiables, se ha tornado al rojo. No sólo ha registrado el primer dato negativo para la compraventa de viviendas desde 2015 (-5,2% en mayo) si no que, además, se ha producido un repunte nada menospreciable en el riesgo asumido. Y, no olvidemos, España tiene una tasa de ahorro ligeramente superior al 4%, una de las más bajas de toda Europa y del mundo desarrollado.