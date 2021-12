El Wall Street Journal se rinde ante Ayuso: "Se ha convertido en una especie de sensación"

"Isabel Díaz Ayuso pidió libertad, mantuvo en marcha la economía regional y ganó a lo grande en las urnas". Así arranca el artículo que el Wall Street Journal le ha dedicado al modelo liberal de Madrid en su edición del pasado viernes 3 de diciembre.

Según el periódico económico más influyente del mundo, la presidenta madrileña "se ha convertido en una especie de sensación", hasta el punto de que se le dedican "recetas culinarias en su honor, como por ejemplo las patatas a lo Ayuso, una alusión a las agallas que ha demostrado durante su gestión".

El artículo, firmado por Adam O’Neal, recalca que España fue uno de los países que más sufrió la pandemia del coronavirus, pero destaca que Madrid tomó medidas mucho antes que el gobierno de España: "El gobierno regional ordenó el cierre de las escuelas y la mayoría de los comercios, mucho antes de que el Gobierno central actuase a nivel nacional".

La propia Ayuso explica al diario norteamericano que Madrid "fue la región que advirtió al resto de Europa sobre la necesidad de actuar ante el coronavirus. No se estaban tomando decisiones". Para la presidenta, el primer confinamiento fue muy duro, pero las circunstancias eran las que eran, puesto que "en aquel momento no se sabía nada sobre el virus. Sin embargo, la diferencia en la gestión debió ser evidente desde la segunda ola, cuando ya habíamos aprendido mucho".

"Madrid floreció"

En este sentido, la dirigente popular explica que, "cuando todos podían volver a cerrar, y no ofrecían alternativa alguna, nosotros fuimos claros y decidimos ir contra el virus, no contra la gente". Adam O’Neal da buena cuenta del resultado: "en octubre de 2020 viajé de Alemania a Madrid. Me quedé en la capital española hasta abril de 2021. Los bares parecían estar tan llenos como antes de la pandemia. El centro de la ciudad estaba repleto de turistas y de actividad comercial. Las oficinas volvían a estar llenas de trabajadores. En las escuelas se podía escuchar a los niños jugando en el patio".

En cambio, "Cataluña cerró su hostelería, la Comunidad Valenciana limitó hasta el acceso a las iglesias… y en el resto de Europa, los gobiernos de Alemania o Francia también volvieron a defender medidas de confinamiento. Mientras tanto, Madrid floreció. Su hostelería, de hecho, tiene ya más ocupados que la de regiones con mucha más población, como Andalucía y Cataluña".

El diario norteamericano destaca que los ciudadanos seguían usando mascarillas y que la estrategia del gobierno no estuvo exenta de ciertas medidas restrictivas, pero subraya que, en gran medida, la actividad siguió en pie con relativa normalidad. De modo que, cuando Ayuso "convocó elecciones y pidió elegir entre comunismo o libertad, su candidatura duplicó los apoyos conseguidos dos años atrás y superó en un millón de votos a la segunda opción más votada".

Ayuso recalca en las páginas del WSJ que Madrid se ha recuperado "en torno a los valores de la libertad y de la prosperidad. Ha sido un ejemplo. De hecho, las elecciones del 4 de mayo deben servir como ejemplo para muchos países. Creo en la libertad en todos los aspectos de la vida. Y estoy contra todo lo que tiraniza y esclaviza a la persona, contra los radicalismos, contra la división identitaria entre hombre-mujer, izquierda-derecha, rico-pobre. Eso es lo que suele hacer la ideología comunista, siempre pretende colectivizar a la persona y controlarla desde arriba".