La huelga continúa: los transportistas no llegan a ningún acuerdo con Raquel Sánchez

No hay acuerdo y la huelga del transporte continúa. La Plataforma en Defensa del Sector Transporte ha decidido continuar con la huelga tras fracasar su reunión de esta tarde con la ministra de Transporte, Raquel Sánchez.

"No se le está dando respuesta a la situación del sector", asegura Manuel Hernández, líder de Plataforma Nacional, organización convocante de los paros, después de que la ministra se haya dignado a recibirles cuando han pasado 12 días de la huelga. "Lamentablemente, seguimos con el paro", ha añadido.

Inexplicablemente, durante todos estos dramáticos días, el Gobierno se ha reunido con las patronales de camioneros que no secundaban la huelga ignorando y descalificando a sus verdaderos protagonistas, a los que ha llegado a acusar de "extrema derecha". Esta huelga indefinida ha causado innumerables pérdidas para las empresas, ha paralizado fábricas de todo tipo de productos y ha impedido trabajar a muchos transportistas.

La situación en el sector es límite. Son muchos los transportistas que no soportan otra semana de paros, y tendrán que echar el cierre, aseguran algunos de ellos en declaraciones a Libre Mercado. "No podemos más, esto es dramático, en estos 12 días me he comido todas las reservas que tenía. O esto se soluciona y tendré que echar el cierre", decía.

Hernández, en declaraciones a los medios de comunicación, de la reunión, sólo ha destacado la amabilidad de la ministra y su jefe de gabinete, "como personas adultas que somos", pero ha lamentado no haber sacado "nada productivo" del encuentro.

Sobre el acuerdo alcanzado este jueves con la patronal del sector, Hernández ha dicho que es a todas luces insuficientes "los 20 céntimos por litro apenas sirve para cubrir la mitad de las pérdidas que tenemos mensualmente" y lamenta que sólo sirva para un mes.

En este sentido, fuentes de Plataforma Nacional recuerdan a Libre Mercado que su principal reivindicación es que se haga valer la Ley y que permitan a estos transportistas repercutir las subidas que han tenido en los costes a los clientes finales y que, de esta manera, no tengan que trabajar a pérdidas. Según Hernández, la ministra le ha dicho hasta dentro de unos meses no puede aprobar medidas transitorias para garantizar el cobro por encima de costes, lo que ha llevado a los transportistas a mantener el paro.

Esta mañana, unos 4.000 transportistas, según cifras de la delegación del Gobierno en Madrid consultadas por Europa Press, se han manifestado junto al Ministerio de Transportes.