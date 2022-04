Caos, colas y equipos colapsados en las gasolineras el primer día de subvención al combustible

"A una gasolinera media le cuesta entre 1.000 y 2.000 euros al día aplicar el descuento del Gobierno, lo que supone 60.000 euros al mes, ¿qué empresario tiene esa liquidez?" se pregunta el presidente de la Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas (Aesae), Manuel Jiménez Perona, en declaraciones a Libre Mercado.

Hace unos días, esta patronal, que reúne a las gasolineras conocidas como low cost, ya advirtió que iban a tener muchas dificultades para hacer frente a la subvención del Ejecutivo de Sánchez. El motivo es que el Gobierno les obliga a adelantar ellos la bonificación a todos los conductores del país desde este viernes, con el golpe al flujo de caja que supone. "Nos están asfixiado" asegura.

En el primer día de entrada en vigor de la medida, el balance que hacen los empresarios es nefasto. "Está siendo muy difícil. La liquidez en una empresa es su pulmón y, si nosotros tenemos dos pulmones, el Estado nos ha quitado uno" señala Jiménez Perona. En la imagen se observa un cartel en una gasolinera, que pone de manifiesto el descontento de su responsable con el lema "El descuento lo pago yo" y "soy banquero".

No se fían de Hacienda

El Gobierno ha establecido que sea la Agencia Tributaria la que otorgue un anticipo a las estaciones de servicio para que puedan hacer frente a los descuentos. Eso sí, no será hasta la semana que viene cuando Hacienda empiece a transferirles el dinero que pueden solicitar desde hoy. "Pero la web de la Agencia Tributaria se ha caído hoy" asegura el presidente de Aease, que tampoco se fía de que Hacienda cumpla lo acordado porque ni siquiera está seguro de cómo se debe hacer el descuento. "No queda claro si hay que hacerlo sobre el precio de mercado más el IVA o no, ¿y si lo hacemos mal y luego no nos pagan nada?" se vuelve a preguntar.

Coches hacen cola ante una estación de servicio en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, este viernes

Mientras tanto, gasolineras de toda España se han llenado de colas de conductores esperando el ansiado descuento de 20 céntimos en cada litro de combustible hasta el 30 de junio. El Gobierno -o mejor dicho, el contribuyente- costeará 15 céntimos y las petroleras, un mínimo de 5 céntimos. Lo cierto es que compañías como Repsol o Cepsa ya se han adelantado al Ejecutivo con rebajas en el combustible de 10 céntimos.

Colapsos informáticos

Tal ha sido la avalancha de clientes, que el sistema informático de Repsol se ha colapsado en las primeras horas del día. También los de las estaciones low cost. "Nosotros trabajamos con empresas informáticas punteras, pero es que, en dos días, es imposible adaptar la tecnología a los cambios", apunta Jiménez Perona.

"36 horas" es lo que ha contado el director de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), Nacho Rabadán, desde que el Gobierno aprobó la medida hasta que la ha puesto en marcha. En declaraciones a este periódico, califica el día de hoy como "un caos". Rabadán critica al Gobierno por "no habernos dado ningún tipo de información". Ya denunciaron hace unos días la incertidumbre.

Al igual que el presidente de las low cost, el director de CEEES duda de "si tenemos que aplicar el descuento con IVA o sin IVA" y de "la fe que nos pide Hacienda de que nos va a devolver el dinero. Está siendo un follón contable que afecta directamente a nuestro circulante" insiste.

Sobre el formulario que ha habilitado hoy la Agencia Tributaria para solicitar el anticipo, Rabadán también asegura que "se ha caído y además, lo han activado a las 8 de la mañana, cuando ya desde las 12 de la noche tenían que estar haciendo los descuentos las gasolineras 24 horas".

Las gasolineras podrán solicitar los anticipos a cuenta por el importe máximo de la bonificación aplicada al 90% del volumen medio mensual que haya vendido la estación de servicio en el año 2021, de acuerdo con lo reportado al censo de empresas que realizan las ventas directas a los consumidores finales. El importe del anticipo, según lo establecido en el Real Decreto-ley, no puede ser superior a los dos millones de euros, ni inferior a los 1.000 euros.