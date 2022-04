La inflación no da tregua y continúa erosionando el poder adquisitivo de empresas y particulares. El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 3% en marzo en relación al mes anterior y elevó de golpe su tasa interanual hasta el 9,8%, según los datos definitivos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística (INE) esta semana.

Se trata de la escalada de precios más alta en 37 años y sitúa al IPC al borde de los dos dígitos, un escenario que la ministra de Economía, Nadia Calviño, descartaba rotundamente hace unas semanas en La Sexta. "Constantemente se está dando la sensación de que estamos en unas magnitudes diferentes de la que estamos" restaba importancia Calviño. "No se prevé una inflación de dos cifras como media del año. Estamos trabajando para parar esta tendencia cuanto antes", aseguraba a García Ferreras la ministra.

Bien es cierto que, para negar esos temidos dos dígitos, la socialista se refería a "la media" del 2022, por lo que es probable que la escalada de precios se quede por debajo en el conjunto del año. Sin embargo, el 10% es simplemente una barrera psicológica, porque aunque la subida media del IPC acabe cerrando 2022 en el 9%, en el 7% o el 5%, estaremos ante unos niveles de precios que seguirán empobreciendo gravemente a los ciudadanos.

La inflación se desboca en 9 CCAA

Sin embargo, la inflación de dos cifras ya ha llegado a nueve Comunidades Autónomas en marzo, y de continuar esta tendencia otros once meses más, podría enterrar la última promesa inflacionaria de Calviño. Como se observa en el gráfico del INE, Castilla La-Mancha, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Aragón, La Rioja, Extremadura, la Comunidad Valenciana y Murcia ya han roto esa barrera. Especialmente alarmante es la subida de precios de Castilla y León, donde el IPC se ha disparado un 11%, y la de Castilla La-Mancha, donde llega hasta el 11,7%. Las menor evolución de precios se ha dado en Baleares, Madrid, Canarias, Ceuta y Melilla.

Hay que recordar que Sánchez y sus ministros del ala económica se han pasado buena parte del año pasado restándole importancia a la inflación (mientras Hacienda se lucraba por ello). Especialmente desacertada ha estado Calviño en este asunto, que decía en septiembre que "la inflación no me preocupa a corto plazo" porque "no es exorbitante", cuando el IPC cerraba en el 4%. En noviembre seguía diciendo que la subida de la inflación respondía a un "fenómeno transitorio", cuando el IPC terminaba el mes en el insólito 5,5%.

A día de hoy, cuando la inflación roza los dos dígitos, a Calviño le resulta imposible negar un drama que tacha de "inaceptable". Sin embargo, la ministra se limita a culpar a la energía de esta escalada de precios y no menciona que la inflación subyacente (la que no incluye el componente energético) se ha multiplicado por 11.

Calviño ha asegurado hace unos días que espera alcanzar "cuanto antes" el pico de inflación, aunque ya no se arriesga a dar cifras. En Libre Mercado hemos formulado 3 hipótesis inflacionistas con diferentes grados de optimismo y su media anual. Ninguna llega a los dos dígitos, lo que no significa que este escenario no pueda suceder, ya que hay algunos indicadores que pronostican que la inflación todavía no ha tocado techo.

Casas de análisis como Funcas vaticinan que el IPC alcanzará el 6,8% en 2022 de media anual, lo que provocará "una pérdida de renta disponible de los hogares en términos reales, frenando el consumo privado y la inversión residencial". Estos niveles de precios -por debajo de los dos dígitos- tendrán un coste para el erario público de 10.000 millones solo en la revalorización de las pensiones.

Más negro ve el futuro de los precios el Banco de España, que casi ha duplicado la tasa de inflación media para el conjunto del año desde el 3,7% hasta el 7,5% de ahora. "Los mercados de futuros de la energía prevén una cierta relajación de los precios a partir de julio de este año" reza su último documento que señala, que hasta entonces el IPC se moverá en torno al 9-10%.