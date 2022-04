Jesús F. Villaverde: "España lleva 16 años estancada y a este paso llegaremos a 25"

Catedrático de Economía en la Universidad de Pensilvania desde 2007, Fellow de la Econometric Society y miembro del Nacional Bureau of Economic Research (NBER), Jesús Fernández Villaverde es uno de los economistas más destacados de nuestro país. Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por ICADE, es Doctor en Economía por la Universidad de Minnesota.

En su última visita a España, JFV expresó en la Fundación Rafael del Pino su preocupación por el estancamiento económico de nuestro país:

En 2021, el PIB per cápita de España era prácticamente el mismo que en 2005. Aunque ese indicador no recoja todo, viene a decirnos que no hemos crecido en dieciséis años. Esto es mucho más que una década perdida, a este paso vamos camino de las "bodas de plata", de veinticinco años de carencia, sin apenas avances económicos. Y así lo creo porque tenemos problemas a corto plazo como la guerra en Ucrania, así como retos a medio plazo como la subida de los tipos de interés y obstáculos a largo plazo como la descarbonización o el colapso demográfico.

No hace mucho, la economía española tenía un PIB per cápita un 20% más alto que el de Corea del Sur, pero hoy estamos casi un 15% por debajo. En clave internacional, nuestro peso en el PIB global ha pasado del 1,9% al 1,3%. Si los demás países crecen y nosotros no, cada vez somos menos importantes, nos convertimos en un país periférico que no participa en la toma de decisiones.

Y si alguno cree que fijarse en el PIB per cápita no es suficiente, que se fije en otros datos. En términos de empleo, 19,2 millones de ocupados en 2005 y 19,6 millones en 2021, paro del 9,1% en 2005 y del 15,4% en 2021, déficit público estructural del 3,4% del PIB en 2005 y del 5,1% en 2021, deuda pública del 42,4% del PIB en 2005 y del 119% en 2021, etc.

¿Hay excusa para que esto sea así? Villaverde niega la mayor a partir de una comparativa con otras economías de Occidente:

Han sido años difíciles. La crisis financiera, la pandemia del coronavirus, la guerra en Ucrania… pero estar preparado para las crisis es parte de la labor que debe asumir la política económica. Otras naciones han crecido notablemente desde 2005. En términos per cápita, la subida ha sido del 79% en Irlanda, del 19% en Alemania, del 17% en Estados Unidos… Con menos tasas, también hay crecimiento del 8% en Japón, Francia y Portugal o del 4% en Reino Unido. Ya no es que estamos lejos de Alemania, es que Portugal lo hace mejor que nosotros.

Para Jesús Fernández Villaverde, la situación actual es especialmente delicada:

Cuando hay una política fiscal agresiva en medio de una crisis de demanda, puede haber un efecto positivo. Sin embargo, lo que tenemos ahora es una crisis de oferta, de modo que esos estímulos no sirven más que para llevarnos a problemas como el de la actual estanflación. En paralelo, tenemos un problema muy serio con la regulación, que impide y frena el crecimiento y, de esa forma, complica la salida adelante. ¿Es esta una estanflación? Ya en los años 70 vivimos algo así, pero hoy tenemos la ventaja de estar dentro de la Unión Europea y de la Eurozona.

En clave política, el economista considera que la sociedad española no ha exigido reformas ni medidas de consolidación fiscal, lo que ha agravado la falta de liderazgo de nuestros dirigentes políticos:

La prioridad de nuestros líderes, desde Zapatero hasta Sánchez, ha sido llegar al siguiente Consejo de Ministros. Con eso ha bastado. Y, peor aún, en los medios de comunicación y en la sociedad no ha habido un debate serio sobre los retos de largo plazo. No ha habido reformas de calado desde la del mercado de trabajo de 2012. No ha habido consolidación fiscal desde 2014. Y lo peor de todo es que no hay demanda social ni de reformas, ni de consolidación fiscal. Por tanto, lo que tenemos es el reflejo de la voluntad de los votantes, mezclado con unos líderes que no son líderes porque no saben llenar ese vacío o rectificar esa apatía ante problemas reales que nos están haciendo mucho daño.