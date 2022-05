El informe anual del Banco de España advierte de las consecuencias que tendrá indexar las pensiones al IPC, dibujando un escenario en el que la deuda pública pueda llegar a alcanzar el 140% del PIB. Sin embargo, el análisis del organismo regulador no ha sentado nada bien al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien no ha dudado en lanzarse en tromba contra la institución que preside Pablo Hernández de Cos.

Aunque el pronunciamiento del Banco de España se asemeja al que han hecho otras instituciones sobre esta materia, Escrivá ha dicho sentirse "muy sorprendido" por el hecho de que el Banco de España plantee "mecanismos de ajuste automáticos" que garanticen la viabilidad del sistema de pensiones, afirmando que este tipo de soluciones han cosechado "un fracaso abrumador" en otros países.

De esta forma, Escrivá parece darle la espalda a la evidencia internacional, marcada por numerosos casos de estudio en los que este tipo de soluciones sí han dado buenos resultados. El caso más conocido es el de Suecia, que salvó su modelo de pensiones a base de introducir una regla que regula de forma automática los pagos ofrecidos a los pensionistas, evitando desequilibrios como los que genera la reforma que ha aprobado el gobierno de PSOE y Podemos, en la que se deroga el factor de sostenibilidad del sistema español.

En cambio, Escrivá ha criticado "la falta de sofisticación" del análisis que hace el Banco de España, señalando que las soluciones aportadas por la institución "tienden a fallar". Para Escrivá, "no tiene sentido hace una regla automática. Sabemos mucho de reglas, fui presidente de la AIReF durante seis años, era el responsable del cumplimiento de las reglas fiscales en España. Por tanto, que me hablen a mi de reglas... En fin. Las reglas automáticas no funcionan en ningún sitio".

¿Qué nos dicen los datos? En realidad, dos de cada tres países miembros de la OCDE incluyen mecanismos de ajuste en sus sistemas de pensiones, abordando de forma automática o semi-automática la cuestión del equilibrio entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social. De modo que Escrivá se sitúa de espaldas a la evidencia internacional, donde encontramos decenas de casos de países que acuden a este tipo de reglas para evitar problemas como el que enfrenta España, donde la deuda de la Seguridad Social se ha duplicado desde que Escrivá es ministro.

Y Calviño, contra el INE...

No es esta la primera polémica que protagoniza Escrivá con otras instituciones del Estado que advierten sobre el nefasto efecto de sus políticas. Por ejemplo, ha acusado al Instituto Nacional de Estadística de incurrir en "graves errores de proyección" a la hora de analizar cuestiones demográficas, motivando incluso un comunicado de la entidad, que también se ha visto obligada a salir al paso de diversas declaraciones de la ministra de Asuntos Económicos y vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, que ha cuestionado los datos de inflación que ofrece la entidad, a pesar de que se producen con el aval de Eurostat.