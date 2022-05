Solo los territorios forales de Navarra y País Vasco han decidido deflactar la tarifa del IRPF este año y en plena tormenta inflacionista. El alivio a sus ciudadanos en estas dos regiones ha sido del 2% y del 1,5%, respectivamente. Actualmente, el IPC ronda el 9%.

Deflactar la tarifa del IRPF no es más que tener en cuenta la inflación a la hora de cobrar impuestos impidiendo que un contribuyente pague más a Hacienda cuando le aumentan (o actualizan) el sueldo, pero su poder adquisitivo no sube. Es importante insistir en que la deflactación de la tarifa no supone ninguna bajada de impuestos, simplemente, se ejecuta para que el contribuyente se quede más o menos igual.

Pero si Hacienda decide ignorar el efecto de la inflación en el IRPF es cuando se produce la llamada "progresividad en frío", donde un ciudadano acaba pagando más impuestos cuando aumenta su salario y pasa al siguiente tramo impositivo del IRPF (que es más alto). Es decir, se trata de una subida de impuestos encubierta.

Andalucía podría convertirse en la primera

Así, gracias a la escalada actual de precios, tanto el Gobierno como el resto de CCAA están haciendo caja con los tramos estatales y autonómicos del IRPF. Por esta lucrativa razón, el Ministerio de Hacienda ya ha repetido en varias ocasiones que no piensa deflactar nada. Sin embargo, ya hay algunas regiones que están estudiando otorgar ese justo alivio fiscal a sus contribuyentes con la parte que les toca, lo que dejará en evidencia al departamento que dirige María Jesús Montero.

Andalucía es una de ellas. Según fuentes del Gobierno que dirige Juanma Moreno consultadas por Libre Mercado, el equipo de Hacienda de la región está "analizando nuevas rebajas de impuestos y el margen que tenemos en todos los frentes impositivos". Uno de ellos es "la deflactación autonómica del IRPF".

De llevarse a cabo una medida que ahora solo está en estudio, Andalucía se convertiría en el primer territorio del régimen común en devolverle a los contribuyentes la parte autonómica del Impuesto sobre la Renta que están perdiendo con la inflación. Después de aprobar una importante batería de rebajas fiscales en 2022, que fueron desde el IRPF a Sucesiones, el Ejecutivo de Moreno ha prometido una segunda bajada fiscal "masiva" en la que podría incluir la deflactación.

Entre la comunidad económica es objeto de discusión qué porcentaje hay que usar para deflactar la tarifa: la inflación, la inflación esperada, la subyacente, la subida media de salarios... En el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) apuestan por este último. "Es el criterio más razonable" señala a LM el director de estudios del REAF, Rubén Gimeno. Sin embargo, aunque ahora buena parte de las regiones se decidieran a deflactar, el experto considera que "se queda cojo si el Gobierno no deflacta su parte". Aún así, Gimeno anima a los barones autonómicos a hacerlo. "Es una fórmula muy sencilla y pueden usar el porcentaje que consideren siempre que la medida sea progresiva" explica. Eso sí, aunque lo aprobasen este año, los contribuyentes no lo notarían hasta 2024. ¿Será Andalucía la primera en hacerlo?