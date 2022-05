Calviño, feliz por la visita de Sánchez a Davos: "Por fin tenemos un presidente que habla en inglés"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez habló ayer en Suiza de resiliencia, digitalización, perspectiva de género, transición ecológica, de que "los fundamentos de la economía española son fuertes"… pero ante pocos asistentes, porque como se ha publicado posteriormente, el auditorio del importante cónclave de los negocios tenía más de la mitad de sus asientos libres. Sin embargo, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, ha querido destacar el éxito de Sánchez en Davos. "Para mí es un orgullo que por fin tengamos un presidente que habla inglés y que pueda hablar con dirigentes de las empresas internacionales", ha dicho en una entrevista en El Programa de AR.

Pero si hay algo de lo que se enorgullece la ministra de Asuntos Económicos es de la buena acogida que ha tenido Sánchez "con una posición de respeto y cariño de todos los participantes y también de admiración por todo lo que está haciendo por España, poniendo a España en el mapa de las grandes economías mundiales".

El Ejecutivo exhibe no solo en España sino también en el exterior, la imagen de un país que se está recuperando mucho más rápido que los demás con una economía "fuerte" que resiste mejor que la de otros países europeos las consecuencias de la guerra en Ucrania. Y por eso busca liderar sectores estratégicos como el de los microchips para atraer la inversión extranjera.

Sin embargo, se olvida de aunar esfuerzos para rebajar el déficit del Estado con mayor velocidad. Según Nadia Calviño, su Ejecutivo está absorbiendo el coste extra de la pandemia (900.000 millones de euros). "Somos un Gobierno muy responsable. Desde el 2018 llevamos una política fiscal responsable que va bajando el déficit y deuda". Sin embargo la Comisión Europea esta misma semana ha alertado de la alta deuda de España y de cómo el gasto se verá incrementado aún más en el futuro por la " vinculación de las pensiones a la inflación".

Pensiones e impuestos

En este sentido y a pesar de las advertencias de la Comisión Europea, del Banco de España o de la CEOE, Nadia Calviño ha defendido la indexación de las pensiones al IPC. "Este Gobierno está comprometido con las personas mayores, las que más han sufrido la pandemia. Hay que darles apoyo y tranquilidad. Estamos con ellos", ha dicho para defender que puedan mantener su nivel adquisitivo, "el compromiso apoyado en el parlamento" ha recordado. Pero sobre cómo se van a pagar esas pensiones sin incurrir en un mayor gasto público, la vicepresidenta económica ha dicho que tendrán "que seguir con la política fiscal responsable para reducir el déficit y la deuda" y que para eso es importante tener "un crecimiento fuerte y un plan de inversiones y reformas que ya esta teniendo un impacto positivo".

Asimismo la ministra ha dicho que habría bajado los impuestos a la gasolina si los transportistas lo hubieran visto útil. "Hemos bajado el precio de la gasolina, no los impuestos, porque los transportistas nos dijeron que no les era útil. Si no, los hubiéramos bajado", de esta manera justifica que el Gobierno quiere tomar medidas eficaces y que tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el resto de gobiernos no apoyan una rebaja generalizada de impuestos, sino selectiva. "Una bajada generalizada de impuestos alimenta la inflación, por eso no lo recomienda nadie", ha mentido la vicepresidenta primera, ya que la fiscalidad influye de manera directa en el IPC.

Sobre la próxima subida de tipos de interés que anunciará el Banco Central Europeo en los próximos meses, el Gobierno insiste en que "tenemos que estar preparados" para esta situación, en la que, según las palabras de Calviño, "gracias a todas las medidas que hemos desplegado en 2020 las familias tienen colchones" (de ahorro) para hacer frente a la que se nos viene encima.