Un directivo de Enagás pide que se explore "de una puñetera vez" una prospección en Álava

El presidente de Bahía Bizkaia Gas y Director General Adjunto de Enagás, Juan Andrés Díez de Ulzurrun, ha pedido "resucitar" el proyecto de prospección de gas Armentia 2 de Subijana, en Álava. A su juicio, con el panorama actual, no se puede ser "timoratos" y hay que explorar ese recurso autóctono y dejarse de "debates", ha afirmado.

Díez de Ulzurrun se ha expresado en estos términos durante la charla que ha ofrecido en Bilbao, en el marco del ciclo Los Viernes de la Cámara, bajo el título "Gas natural, geopolítica y competitividad", en la que ha analizado la situación actual del mercado gasístico y su impacto en la economía global.

Tras la charla, representantes de Enagás han salido al paso de las contundentes declaraciones informando a la agencia Europa Press que las palabras Díez de Ulzurrun son a título particular y no representan "en ningún caso" la opinión de la empresa participada en un 5% por el Estado. Han incidido en que no es un portavoz autorizado de la compañía.

En su intervención, el directivo ha defendido como una de las soluciones a la actual situación generada por diferentes conflictos, como la invasión rusa o la crisis diplómatica española con Argelia, la necesidad de que España apueste por sus energías propias.

Armentia-2

En este punto se ha referido al proyecto para la exploración y explotación del pozo de gas Armentia-2, paralizado tras una sentencia judicial, y ha defendido que demuestra que el País Vasco tiene recursos, la forma de hacerlo y ha precisado que las inversiones requeridas no son grandes porque se puede empezar a extraer sin necesidad de invertir "miles de millones".

Ese proyecto "hay que resucitarlo", ha reiterado, y ha ido "más allá", para pedir que se explore "de una puñetera vez eso que tenemos ahí debajo, sin debates".

En su opinión, con el precio del megavatio de gas a 80 euros, como ahora, si se extrae del pozo Armentia-2 se puede sacar a apenas "algún euro el megavatio, no tiene sentido dejarlo ahí abajo", cuando, además, ha proseguido, se está importando gases de muchos países, en muchos casos, del mismo tipo de gas que el que se puede extraer del proyecto alavés.

En este punto, ha recordado que, además, de los dos gasoductos con que cuenta el País Vasco, Haro-Vitoria y Haro-Arrigorriaga, este segundo "atraviesa absolutamente" la zona donde se encuentran esas formaciones. O sea, ha apostillado, "que la inversión requerida no es importante".

A ello habría que sumar que el País Vasco cuenta también con el agua necesaria para poder extraer ese gas, y "no ingentes cantidades para el País Vasco, quizás para Almería", porque "el agua que hace falta para País Vasco para esa extracción es un chiste".

Depósito de La Gaviota

En su repaso a los problemas de suministro que se están ya ocasionando y se podrían agudizar de cara al invierno, Díez de Ulzurrun ha confirmado que la compañía ha iniciado este verano la inyección del combustible y prevé llenar "hasta arriba" el depósito subterráneo de La Gaviota para evitar problemas de suministro. Otros años, ha recordado, se ha inyectado alrededor del 50% de su capacidad.