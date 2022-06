La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social que dirige la líder de Podemos, Yolanda Díaz, ha comprometido 405.000 euros de fondos europeos en un programa de suministro de equipos audiovisuales con el que se pretende renovar un salón de actos ubicado en el número 43 de la Calle Costa Rica de Madrid.

El departamento de gobierno dependiente de la sucesora de Pablo Iglesias describe el salón de actos como "un espacio para el que se busca una funcionalidad práctica acorde a la tecnología actual en relación con las actividades públicas de conferencias, exposición de presentaciones o actos similares, con o sin los medios de prensa". Así, lo que busca el SEPE es "dotarse de una nueva infraestructura que permita integrar servicios multimedia para facilitar la interactividad, las sesiones de trabajo colaborativo o las reuniones a gran escala".

La instalación de los nuevos equipos debería quedar resuelta en 2022, a lo largo del tercer trimestre del año, y acarrea el suministro de diversos artículos, como una gran pantalla de LED, tres cámaras, un sistema para la traducción simultánea o varios equipos mezcladores de vídeo y audio. El contrato también exige labores de soporte y mantenimiento, por un plazo de dos años. Todo a cambio de 405.000 euros.

Los gastos de Yolanda Díaz financiados por Bruselas

No es esta la primera polémica que protagoniza Yolanda Díaz en relación con los fondos europeos. No en vano, este diario se ha hecho eco de otras licitaciones que también han levantado una enorme polvareda, al tratarse de contratos a todas luces inflados que, ademas, poco o nada tienen que ver con el espíritu de los fondos Next Generation EU, que a priori deben emplearse para financiar inversiones que aumenten el potencial de crecimiento económico a largo plazo.

Así, el departamento de gobierno de Yolanda Díaz ha repartido 688 millones en programas definidos "con criterio de género" y cláusulas similares. También ha asignado 3 millones a la promoción del "empleo con transversalidad de género". En la misma línea, ha dedicado 160 millones a contratar más empleados públicos, en este caso jóvenes de menos de 30 años que serán retribuidos con salarios de oro. Y, por supuesto, no podían faltar las duplicidades, puesto que Díaz ha comprometido 25 millones para la construcción de "centros de orientación para el empleo" que, en la práctica, vienen a cumplir funciones propias de entes que ya existen a nivel autonómico.