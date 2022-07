Sánchez logra que los españoles paguen ya lo mismo por la luz que por la compensación de su tope del gas

De logro en logro hasta el desastre final. Parece ser la consigna de un presidente que ha conseguido todo un nuevo hito en las reformas legislativas sobre la energía: los españoles ya pagan lo mismo por el coste de la energía utilizada para generar electricidad que por culpa del propio mecanismo diseñado por los expertos de Pedro Sánchez para fijar un tope al precio del gas usado en las centrales de ciclo combinado. Y es que al presidente sólo se le olvidó explicar un pequeño detalle: que eran los consumidores quienes pagaban la compensación a las gasistas por la diferencia entre el precio de mercado del gas y el precio con tope. Ligero detalle.

El muy reciente 13 de julio, en pleno debate del estado de la nación, la realidad se empeñó en volver a contradecir al presidente del Gobierno. Mientras Pedro Sánchez contaba ante el hemiciclo español las bondades de sus reformas eléctricas, un dato se encargó de desmontar la propaganda: el coste del "precio diario de ajuste" del gas se situaba en 156,31 €/MWh. Ese indicador refleja el coste de la compensación a las gasistas que pagan los consumidores gracias al tope impuesto por el Gobierno al precio de este combustible cuando es usado para generar electricidad por medio de centrales de ciclo combinado. ¿Y cuál era en esos momentos el precio de la energía? Pues, básicamente, el mismo: 159,41 euros. Traducido: los españoles pagan ya lo mismo en su recibo de la luz por el coste de la energía que por el sistema de compensación a las gasistas por el tope al coste de ese combustible. ¿Y se trata de un dato aislado? Pues no. El día 14 el coste de la compensación fue de 148,93 y el de la energía de 162,22 euros. Y el día 15, directamente superó el coste de la compensación al coste de la energía: 153,09 el primero y 147,25 euros el de la energía.

Todo un despropósito.

Y todo un desastre, porque el sistema de compensación ha sido diseñado de tal manera que sólo funcionará y rebajará el precio del recibo en muy pocas ocasiones. En concreto cuando la energía eólica y la solar puedan generar mucha electricidad. Y eso exige días de viento continuo no excesivo, días no demasiado cálidos pero muy luminosos, y consumos no excesivos para que no se dispare la compensación por el gas natural.

Y es que, para colmo, la compensación se dispara con la subida del coste real del gas. Y el enfrentamiento con Argelia hace que el precio del gas se eleve, con lo que será difícil pensar en un gas en criterio de mercado barato y, por lo tanto, las compensaciones a sumar a los recibos de la luz serán altas. Porque el milagro energético que vendió a bombo y platillo Pedro Sánchez es una "chapuza técnica". Se trata de la conclusión totalmente extendida entre los expertos del sistema eléctrico que confirman un fracaso permanente del mecanismo bautizado por el Gobierno como "excepción ibérica" y que prometía reducir el recibo de la luz en base a topar el precio del gas natural.

Los expertos aseguran que sólo será eficaz el 15% del tiempo. El 85% restante, casualmente durante los momentos de máximo consumo, no tendrá una capacidad real de evitar las subidas del recibo de la luz.