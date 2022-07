La Airef, ¿el próximo organismo que asaltará el Gobierno?

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), organismo encargado de velar por el cumplimiento del mandato constitucional de estabilidad presupuestaria, se ha convertido en una de las pocas instancias públicas que siguen operando con cierta autonomía. La toma de control que ha perpetrado el Ejecutivo en instancias como el Instituto Nacional de Estadística, Radio Televisión Española o el Centro de Investigaciones Sociológicas no ha llegado a darse aún en la instancia que preside Cristina Herrero, de modo que sus informes aún sirven como guía para medir la situación económica y, más concretamente, el escenario en clave de cumplimiento de las metas fiscales.

En los últimos meses, la AIREF ha sufrido algunos desaires del gobierno que invitan a pensar que sus días de independencia podrían estar llegando a su fin. Muy comentada fue la ausencia de toda la plana económica del Ejecutivo en la conferencia que impartió hace dos semanas en el Hotel Ritz la presidenta de la AIREF, Cristina Herrero.

Su charla, enmarcada en los tradicionales desayunos informativos que se celebran en la capital, no contó con la concurrencia de ningún ministro o secretario de Estado, haciendo sonar las alarmas entre quienes creen que este será el próximo ente público sometido al asalto por parte del gobierno.

La posición de independencia de la AIREF queda teóricamente blindada por distintos mecanismos legales. De entrada, el nombramiento de su presidenta corre a cargo de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados y la permanencia de Cristina Herrero en dicha posición debería quedar garantizada para un sexenio, desde 2020 hasta 2026.

El caso es que, en la medida en que la AIREF retiene de momento su margen de maniobra, sus estudios merecen ser tenidos en cuenta, máxime porque la cuestión del déficit y la deuda pública está alcanzando una situación límite. En esta línea, conviene tomarse muy en serio algunas de las advertencias que ha lanzado esta institución al gobierno a lo largo de las últimas semanas.

La deuda puede llegar al 140% del PIB

En primer lugar, el Observatorio de Deuda de la AIREF ha alertado de que, por mucho que la normalización económica permita reducir el déficit, su peso sobre el PIB seguirá siendo muy elevado, alcanzando un descuadre de hasta el 2,5% cuando se evalúa en términos primarios. Así, desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal consideran que el endeudamiento del Estado se puede disparar hasta el 140% del PIB a lo largo de los veinte próximos años.

No es la primera vez que la AIREF lanza este tipo de advertencia, porque ya en primavera instó al Ejecutivo a presentar un plan de consolidación presupuestaria pensado para el largo plazo. El informe toma en consideración el impacto que puede tener una subida en los tipos de interés en los pagos asociados a los pasivos del Tesoro, recalcando que esa mayor carga de gastos financieros exigirá ajustes para evitar una explosión del endeudamiento público.

La elevada factura del gasto clientelar

Desde la AIREF consideran también que los nuevos programas de gasto anunciados por el gobierno de PSOE y Podemos tendrán un impacto muy significativo en los presupuestos. En los últimos meses se han anunciado subsidios a los carburantes, cheques de 200 euros, aumentos de las becas de estudiantes, bonificaciones de hasta el 100% en los trenes de Cercanías y RENFE… A estas medidas hay que sumarle otras anteriores, caso de la renta básica.

Pues bien, según la AIREF estamos hablando de una serie de gastos que elevarán los desembolsos públicos por un monto cercano al 1% del PIB, lo que significa que los presupuestos van a engordar en otros 12.000 millones de euros como resultado de estas decisiones del Ejecutivo. Una situación que recuerda lo ocurrido en 2019, cuando los llamados "viernes sociales" añadieron miles de millones de euros a las estructuras de gasto.

Falta de prudencia e improvisación

Si acaso todo lo anterior no fuese suficiente, desde la AIREF también han modificado sus estimaciones de crecimiento y sus previsiones de inflación. El organismo considera que el PIB solo aumentará un 4,2% a lo largo del presente ejercicio, de modo que no habremos recuperado los niveles de actividad de 2019 hasta bien entrado 2023. No solo eso, sino que la inflación media se situará en el 7,8%, confirmando el fortísimo golpe que están sufriendo los españoles en su poder adquisitivo y sus ahorros.

Es por eso que Cristina Herrero no ha tenido pelos en la lengua a la hora de criticar la "improvisación" del gobierno. Así, en la presentación del informe anual que mide el desempeño del gobierno en materia de ejecución presupuestaria, la presidenta de la AIREF reclamó que, "si se toman medidas, deberíamos conocer cuáles son los objetivos para poder valorar su eficacia". Además, recordó que "hay que pedir prudencia" y evitar "la improvisación que supone que cada día se conozcan datos o medidas aisladas sin que exista una visión de conjunto".