El PSOE impulsa nuevos controles a los fertilizantes y el riego en plena debacle agrícola

Con el campo en plena crisis y el entorno rural rodeado por incendios, el PSOE ha decidido lanzar un nuevo plan que disparará los costes de adaptación de la agricultura española. La idea pretende obligar a los agricultores a un mayor control de los fertilizantes y a modificaciones profundas en los sistemas de riego. Traducido: más gastos en el peor momento.

El documento ha sido ya presentado por el PSOE en el Congreso de los Diputados. Y pretende reclamar a su propio Gobierno el impulso de profundos cambios en el campo.

El texto afirma que "la optimización tanto de fertilizantes como de agua está en línea con las recomendaciones de Farm to Fork, lo cual nos lleva a una reducción del consumo de fertilizantes y a un consumo menor del módulo de agua por superficie de cultivo". Las afirmaciones hacen referencia a la manida y omnipresente Agenda ecologista 2030.

El redactado añade que "incentivar la transición de riego a fertirriego y, también, de la transformación del riego por gravedad a otra forma de riego controlado y fertiirrigación redundará en una mayor disponibilidad de agua, más superficie de cultivo regado y mediante la fertiirrigación a un menor consumo de nutrientes totales con los consiguientes beneficios para el cultivo, tanto en rendimiento de la cosecha como en calidad de la misma, evitando a su vez pérdidas de Nitrógeno por lixiviación, arrastre y volatilización y retrogradación de Fósforo".

Grandes costes para el campo

El PSOE no descarta inicialmente una ayuda por parte del Gobierno. Pero lo cierto es que no la concreta en nada, pese a que la magnitud del cambio implicará costes más que elevados para el campo. "Entendemos que es una transformación que ha de incentivarse por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; Confederaciones Hidrográficas y CC. AA. en línea con las recomendaciones de Farm to Fork y el proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios. La cooperación Ministerio, Empresas fabricantes de Fertilizantes — Nutrientes y Organizaciones Sindicales, Cooperativas Agroalimentarias y Confederaciones Hidrográficas resulta imprescindible para llevarlo a cabo", señala el documento. Pero, efectivamente, todo se fía a un acuerdo y negociaciones de los que nada se sabe.

Y, en base a todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista pide a su propio Gobierno "que ponga en marcha actividades de formación y divulgación para que llegue a agricultores, técnicos y empresas agrarias y facilite el conocimiento y cumplimiento de los requisitos del Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios". Reclama igualmente que el Gobierno colabore "con aquellos organismos docentes, cooperativas y sindicatos agrarios, empresas de fertilizantes y otros agentes del mundo rural involucrados en una nutrición de suelos agrarios sostenible y respetuosa con el medio ambiente para que realicen actividades que faciliten el rápido conocimiento y cumplimiento del Real Decreto por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios".

Y, en definitiva, que se impulse esa transición hacia los nuevas mecanismos de riego y fertilizantes más ecológicos.

La iniciativa coincide con el plan de Podemos para imponer nuevos límites a la explotación de ganaderos y agricultores. Y es que Podemos también ha plasmado ya en un documento su nuevo plan para el campo. Un plan repleto de restricciones ecologistas para los agricultores y ganaderos y lleno de regulaciones que harán aún más difícil la subsistencia en las áreas del medio rural. El texto asegura que "la agricultura es un sector estrechamente vinculado con la base de recursos naturales, especialmente de los recursos agua, suelo y biodiversidad, de los cuales depende para su desarrollo".

Añade que, "según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su informe El trabajo de la FAO sobre el cambio climático de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 2019, publicado en Roma en 2019, el sector de la alimentación y la agricultura debe producir un 49% más de alimentos de aquí a 2050, pero ya es un importante factor de cambio climático y, al mismo tiempo, tremendamente vulnerable a dicho fenómeno".

Y concluye que se trata de sectores que protagonizan "alrededor de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y mantienen a cerca de 2 500 millones de personas". Y que por todo ello deben ser limitadas las explotaciones para evitar un daño ecológico.