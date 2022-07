Los autónomos, desesperados con las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social: "Nos vamos al paro"

Las nuevas cotizaciones a la Seguridad Social aprobadas por el Gobierno con el acuerdo de las patronales de trabajadores autónomos han supuesto un nuevo mazazo para un sector extremadamente castigado por la subida de los precios de la luz, los carburantes y las materias primas. En Libre Mercado hemos hablado con varios autónomos de diferentes sectores y todos ellos han confirmado que a partir del año que viene van a pagar más con el nuevo sistema de cotización por tramos, una medida destinada únicamente a "recaudar más".

María trabaja en una tienda de textil para el hogar en Madrid. "Este último año va fatal. Me gustaría que estuvieran aquí todos los políticos, en una tienda pequeña de barrio, para que vean cómo va esto. Autónomos. Es lo tenían que ser", señala indignada. "Esta mañana he hecho unos 30 - 40 euros de caja. La luz, los impuestos, el IRPF, las comisiones de los bancos… y yo porque no tengo que pagar alquiler y no tengo a nadie contratado, porque si no, tendría que cerrar", se lamenta.

A sus 48 años, María vive con sus padres y no puede ahorrar porque aguanta con "lo comido por lo servido". Nos cuenta que hasta le da miedo mirar lo que le va a subir la cotización a la Seguridad Social: "Es para matarles. No piensan en los autónomos. Pero nadie, ni los sindicatos, ni leches. Como sigamos así va a haber una revuelta gorda."

No es la única autónoma del barrio en apuros: "Tengo un vecino que paga 3.000 euros al mes en gastos. Y por aquí hemos hablado muchos de los que estamos en tiendas y vemos lo mismo. No hay trabajo. Nos vamos a la calle y nosotros no cobramos el paro".

"Una malísima noticia" para las peluquerías

"La nueva subida de la cuota de autónomos para un sector como el nuestro, el sector de la imagen personal, donde el 90% de los trabajadores son autónomos, es una malísima noticia", comenta José Luis Azañón, responsable de las Peluquerías Rizos y portavoz de la Alianza por la Bajada del IVA.

La medida se une "a la subida del costo de la energía, elemento básico para el desarrollo de nuestra profesión, y a la no restitución de nuestro tipo de IVA reducido, que venimos sufriendo desde el año 2012", incide Azañón. También recuerda que el sector no ha conseguido recuperar su volumen de facturación y sigue en un 20% de bajada respecto al 2019: "La situación para nuestro sector es cada vez más dramática e insostenible, llegando a haber cerrado más del 40% de salones de peluquería y estética en este país en los últimos dos años."

Incertidumbre en la alimentación: "Quieren recaudar"

Isabel tiene una pequeña tienda de alimentación con dos grandes cámaras frigoríficas. Destaca que "el último año ha sido muy difícil" por la subida de la luz, los carburantes y la subida de impuestos. "Eso hace difícil llegar a fin de mes y continuar con nuestros negocios. El futuro genera incertidumbre y tenemos que hablar de corto plazo. No podemos hacer planes porque en cuanto los números no salgan…" señala, incapaz de acabar la frase.

También es una de las supervivientes de su calle, donde otras dos tiendas y dos bares ya han echado la persiana. "Y ahora con la subida de la cotización a la Seguridad Social… la verdad es que da miedo e incertidumbre", señala.

También desde el sector de la alimentación, Luis Pacheco, de Gold Gourmet, destaca a los autónomos no se les puede obligar a cotizar por la facturación, porque "se puede facturar mucho y aun así estar en pérdidas". Asegura también que se trata de un "agravio comparativo" con otros sectores muy diferentes: "No saldremos de este bache económico sin la fuerza de los autónomos".

Para Carlos, panadero en Madrid, la situación también es desesperada. A él le tocará pagar el doble a la Seguridad Social a partir del año que viene gracias al nuevo sistema: "La actividad de la panadería ha bajado un montón y estoy pagando 1.500 al mes de luz. Los gastos en el último año han subido un 70%, a pesar de que la clientela es la misma".

Está convencido de que las nuevas cotizaciones son un sablazo fiscal para equilibrar las arcas del Estado. "Dicen que no van a ingresar más, pero es mentira. Quieren recaudar, pero no lo explican", afirma Carlos. "Cuando no haya autónomos, habrá un impago generalizado de la Seguridad Social y ya veremos lo que pasa entonces".

Incluso el propietario de Pizzametro, Alessandro Imperiali, el empresario autónomo que saltó a la fama tras verse obligado a reconvertir su pizzería en un autoservicio para recortar gastos, sigue padeciendo los estragos de la pandemia y la inflación: "Desde la pandemia vivimos una situación muy difícil. Ya estamos pagando casi un 100% más que hace tres años y la materia prima sube día a día. Llega un momento en que no sabemos a qué precio vender la pizza", destaca Imperiali.