Así es el Plan energético del PP: sí a las nucleares, una 'AIReF' y ahorro para familias de 2.900 millones

El prometido "plan de rescate energético" del Partido Popular ha llegado este lunes a La Moncloa. Un documento extenso con propuestas para el Gobierno que no cuenta con "críticas", ha explicado el responsable económico del PP, Juan Bravo. "No planteamos aplicar todas las medidas que proponemos pero sí ponemos encima de la mesa todos los aspectos que podemos mejorar. No hay crítica en el documento para que no haya cuestión que pueda dar lugar a conflicto", ha añadido.

El documento de medidas va acompañado por una carta enviada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez en la que le pide "respuestas ágiles y medidas valientes" y le tiende la mano para hablar de ellas:

Desde el PP han explicado las líneas maestras de este plan: incentivar el ahorro a las familias y empresas a través de "descuentos directos en la factura", activar "todas la capacidades energéticas" del país, incluyendo térmicas y nucleares, y la creación de "una Airef energética" que se encargue de evaluar de forma independiente "las posibilidades energéticas" de España con un debate "serio y sosegado".

Según los dirigentes del PP, su plan se basa en la máxima "frente a prohibir, incentivar", y en ese "concepto de cambio de obligatoriedad a incentivo", ha explicado Bravo, se encuentra una de sus medidas estrella que afectaría a las familias y a las pymes.

En concreto, para quienes ahorrasen entre el 3% y el 6.99%% de su consumo tendrían una rebaja del 5% en el recibo de la luz y del 10% en el del gas. Para un ahorro del 7% al 14.99%, el descuento sería del 10% en la luz y del 20% en gas. Y para los que ahorrasen más del 15%, la ayuda llegaría al 20% del recibo de la luz y al 40% en el caso del gas. "Se plantea para los meses de noviembre a marzo", ha concretado Bravo que ha indicado que si "todo el mundo cumpliese", el PP hace el cálculo de un ahorro de 2.900 millones de euros si se aplican sus medidas.

En contra de que el dinero vaya a "la caja"

Sobre la votación que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados este mismo martes de la propuesta de Unidas Podemos y el PSOE para gravar los beneficios del sector energético, Bravo ha afirmado que ellos están a favor de las medidas que rebajen el precio de la luz, algo que esta medida "no hace".

El vicesecretario de Economía del PP ha añadido que "de entrada, no" a medidas que implican que el dinero, en lugar de estar en "las casas" vayan a "la caja". "Este impuesto no va a reducir la factura, ese dinero va a la caja", ha insistido.

AIReF energética

Entre las propuestas de los populares, también está la "creación de una AIREF energética que evalúe de forma objetiva el conjunto de medidas y propuestas, y saque la energía del debate político, aportando un informe de viabilidad económica a cada proyecto".

También piden los populares el "establecimiento de un tope de precio a las renovables, nucleares y parte de la hidráulica que reduzca el precio final del consumidor" u "ofrecer al consumidor la posibilidad de acogerse al contrato energético que mejor se adapte a sus circunstancias".

Bravo también ha explicado que desde su formación consideran necesario "plantear una alternativa a la excepción ibérica, que agrava la dependencia del gas: España está sufragando a Francia por un importe que podría llegar a los 1000 millones de euros".

Los populares también piden la "intervención del mercado del gas: la UE negociaría una bajada de precios, con un incremento de importaciones a los países aliados para así reducir el precio del gas", explican en el documento enviado al Gobierno.

"Queremos que la rebaja del IVA del gas y de la luz del 21 al 5%, como ya ha aceptado el Gobierno, no sea temporal, sino que se mantenga mientras duren el invierno y la crisis", piden también desde el PP que proponen "sustituir los ocho impuestos que gravan la producción de electricidad por uno solo, que no suponga una sobre recaudación derivada del incremento de los precios".

Una bajada de impuestos de combustibles, la rebaja del 21% de IVA del pellet, la "reducción de emisiones de CO2 con una rebaja sustancial del precio de los derechos de emisión, planteando la suspensión algunos meses y un mecanismo de ajuste en frontera" son otras de las medidas.