La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) reelegía hoy a su presidente, Alfonso Merry del Val, quien durante la clausura de su asamblea anual ha aprovechado para recordarle al Gobierno la importancia de cuidar a las empresas españolas.

"Si no se crea riqueza, no se puede repartir", advertía del Val ante los constantes palos en las ruedas que el Ejecutivo pone semana tras semana a los empresarios. El discurso gubernamental bajo el pretexto de que hay que asegurar un reparto justo de las cargas en estos tiempos de alza de precios, no convence al sector de la gran distribución que ve cómo si no se habla de impuestos a las energéticas, es a la banca. Si comunidades autónomas del PP quieren eliminar el impuesto de Patrimonio, lo tildan de "despropósito" y de beneficiar a los ricos. Y si la cesta de la compra se ha convertido en un deporte de alto riesgo, proponen poner tope a sus precios con la excusa de que las distribuidoras han tenido centenares de millones de euros de beneficio en los últimos meses, como se jactan los ministros Yolanda Díaz y Alberto Garzón.

"La inflación reduce los márgenes empresariales" recordaba el presidente de ANGED para, a continuación, ante un salón del hotel Wellington de Madrid lleno hasta la bandera, añadir que además recorta la renta y el consumo de los hogares. "Frente a relatos conspiratorios y populistas, conviene ser muy claros: nadie saca provecho de la inflación. Destruye riqueza y perjudica gravemente la competitividad de las empresas", advertía.

Y tras pedir que la política económica del país se centre en mejorar nuestra competitividad, ha denunciado que en medio de una crisis energética, algunas políticas de las Administraciones "están acelerando la espiral de costes". Como lo son las 32 nuevas normas y cargas regulatorias para el comercio en forma de impuestos, cotizaciones, nuevas obligaciones para adecuar sus negocios, inversiones para puntos de recarga, transición energética, etiquetados, economía circular, y un largo etcétera. Por eso el presidente de ANGED se ha aventurado a reclamarle al gobierno ayuda como la que recibe la industria electrointensiva, para acceder en mejores condiciones a la energía que necesitan.

Cesta de la compra

Pero la respuesta más contundente al Gobierno ha llegado cuando el presidente de ANGED ha querido sacar al atril el polémico tema de la cesta de compra intervenida. Considera "inaplicable" el tope de precios y destaca que el sector de la distribución es "muy responsable y eficiente" porque lleva meses realizando "enormes esfuerzos para contener la escalada de costes" que sufre también la cadena agroalimentaria. De hecho se ha encargado de recordar que la variación media del IPC de alimentos en los últimos 12 meses ha sido del 6.5%. Casi 7 décimas por debajo del crecimiento del IPC general. Y proseguía:

"La tentación populista de convertir al empresario en un chivo expiatorio de los males de la Economía o en un comodín del que seguir extrayendo recursos es una apuesta de alto riesgo. Vamos por un camino muy peligroso si convertimos España en un país hostil para la inversión y el emprendimiento".

En esta línea, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, invitado a la clausura de la asamblea anual de ANGED, ha recordado a los asistentes que si se les hubiera ocurrido a ellos limitar los precios "tendríais a la policía en la puerta", para añadir: "Parece mentira que un miembro del Gobierno promueva un cártel", justificaba así que la CEOE saliera de los primeros a defender al sector de la distribución. Garamendi todavía se sorprendía de que en España, donde hablamos de libre mercado hayan tenido que presionar los empresarios para que la CNMC dijera "que qué era eso", en referencia a la propuesta de Yolanda Díaz.

Panorama económico desolador

Y todo ante un panorama desolador por la "débil economía española que demanda muchas reformas urgentemente", según sus palabras. Llevándole la contraria al mensaje de Pedro Sánchez y sus ministros económicos sobre el "crecimiento fuerte" de España, Merry del Val ha enumerado los ingredientes de la ralentización de nuestra economía. Ha recordado que España es el país de la zona Euro más retrasado en recuperar los niveles de actividad previos al Covid. "En el mejor de los escenarios tendremos que esperar a 2023" para recuperarlo, ha recordado. "Los beneficios empresariales que en 2021 estaba un 8% por debajo del nivel pre pandemia no encaran una coyuntura favorable tampoco para 2022. Pese a la recuperación del mercado laboral, seguimos siendo campeones del paro en Europa. Ningún país europeo ha elevado tanto la deuda pública en los últimos años, que se sitúa en niveles alarmantes cercanos al 117-120% del PIB y sin visos de contención en el gasto público" se quejaba.