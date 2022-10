Los panaderos se plantan ante el Gobierno y apagan los hornos: "Sin luz no hay pan"

Los panaderos se plantan y este viernes apagan los hornos. Denuncian que ya no pueden seguir asumiendo el aumento de los costes de las materias primas y la energía. De hecho, muchos de ellos han tenido que cerrar sus obradores y los que todavía aguantan, incluso trabajando a pérdidas y abonando cada mes unos 7.000 euros de factura de la luz, alertan de que el sector de la panadería tradicional y artesana está en riesgo de extinción si el Gobierno no hace algo, porque "sin luz, no hay pan".

La Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines (CEOPPAN) ha convocado para este viernes un apagón simbólico de un cuarto de hora a partir de las 12 del mediodía. "La situación es tan dramática que ni siquiera podemos permitirnos cerrar y hacer huelga. Por eso, la mayoría de las empresas que se suman seguirán sirviendo pan y apagarán simplemente la sala de ventas. La idea es conseguir visibilidad con ese acto de protesta", explica Laura de Juan, secretaria general del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia.

El sector de la panadería tradicional supone 190.000 empleos directos en España, además de producir un alimento considerado de primera necesidad. "El pan es un elemento esencial. Siempre lo ha sido, incluso durante la pandemia. Nuestro sector ha hecho, y sigue haciendo, un esfuerzo enorme para suministrar pan a diario, a pesar de los incrementos desorbitados de los costes, especialmente los energéticos, que nos están ahogando. Estamos en riesgo de desaparición", señala de Juan.

El precio de los huevos, el aceite, el azúcar y la harina se ha llegado a duplicar o incluso triplicar en algunos casos. Con respecto al coste energético, las subidas han sido de cinco o seis veces más con respecto al año pasado. "No podemos seguir asumiendo de nuestro propio bolsillo todos esos costes. Tampoco podemos repercutirlo en el precio de los productos porque perderíamos a nuestros clientes. No sé cuanto tiempo vamos a poder mantener esta situación y horno que cierra, horno que no vuelve a abrir", denuncia.

Las panaderías cierran

La destrucción de tejido empresarial ya se está produciendo, además de la pérdida del patrimonio gastronómico en la panadería y pastelería tradicional artesana. "Han cerrado muchas empresas, algunas muy importantes en el norte de España. Otros cierres son inminentes, porque hay gente que está desesperada y ya nos dice que podrá aguantar un mes más. El problema es la incertidumbre de no saber cuánto tiempo va a durar esta situación y probablemente, si esto se mantiene, los cierres van a venir en cadena y será la ruina de nuestro sector", alerta de Juan.

Por ese motivo, los panaderos reclaman medidas urgentes al Gobierno. "Queremos que nos consideren sector esencial a todos los efectos, igual que durante la pandemia, que estuvimos en primera línea y fuimos considerados esenciales. ¿Y por qué no ahora? No nos dejen. No nos abandonen. No dejen que muramos".

De Juan recuerda que el gremio de panaderos y pasteleros de Valencia nació en el año 1462 y su fin podría estar cerca. "Este año hemos cumplido 560 años. No queremos desaparecer. hemos pasado muchas batallas y muchas crisis, pero ninguna como esta. Es muy duro y no nos están escuchando. Estamos desesperados".