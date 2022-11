El Gobierno se niega a bajar el IVA de las bombonas de butano

El Gobierno descarta bajar el IVA a las bombonas de gas butano y propano, que seguirá en el desorbitado 21%.

En una respuesta registrada en el Congreso, el Ejecutivo de Pedro Sánchez vuelve a escudarse en Europa para no bajar impuestos. Según el Gobierno, "no se incluyen los gases licuados del petróleo entre las categorías de bienes a las que se puede aplicar un tipo reducido del impuesto", por lo que "no es posible una reducción del tipo del IVA a las bombonas de gas butano y propano".

El Ejecutivo se limita a recordar que ha establecido una limitación del precio máximo de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados. En concreto, el precio máximo de la bombona de butano de 12,5 kilogramos se fijó en 19,55 euros, en aplicación del Real Decreto ley 11/2022.

Un año sin bajar el IVA del gas

Esta situación recuerda a la del IVA del gas, que después de año negándose, el Gobierno tuvo que anunciar una reducción del IVA de esta materia prima del 21% al 5%. Esta bajada, sin embargo, será temporal. Algo similar sucedió con la rebaja del IVA de la luz: también llegó tarde y dejó atrás a numerosos empresarios y autónomos.

Hacienda se beneficia

La enorme demora del Gobierno en bajar los impuestos a la energía ha producido que los ingresos por IVA en el primer trimestre de este año aumentaran un 20,6% con respecto al año anterior, según la AEAT, lo que se tradujo en 7.000 millones de euros extra. El propio departamento de la ministra María Jesus Montero ha calculado que la rebaja del IVA del gas iba a suponer dejar de recaudar unos 200 millones de euros. Estos beneficios, sin embargo, no se van a ver reflejados en el precio de las bombonas.