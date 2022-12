El presidente francés Emmanuel Macron ha vuelto a reírse de Pedro Sánchez pero en los bolsillos de los españoles. Primero, bloqueó el MIDCAT, un gasoducto necesario para España pero que Sánchez fue el primero en devaluar. Y ahora, con una curiosa pero previsible maniobra, Francia ha llevado a España a generar electricidad barata para sus ciudadanos mientras los contribuyentes españoles ven subir y subir su factura de la luz.

La situación ha llegado a tal punto que el gestor técnico del gas español ha tenido que reclamar ya una aclaración a Competencia para saber qué hacer. La cuestión es la siguiente: la llegada de gas francés importado por los tubos pirenaicos, unido a un consumo menor del esperado por el buen clima registrado hasta ahora y por la caída de la actividad industrial, ha llevado a un atasco de buques metaneros que no han podido descargar el gas en España porque los depósitos estaban llenos.

Los metaneros piden ser indemnizados

En esa tesitura, los barcos metaneros que transportan el gas licuado han reclamado una indemnización, porque han hecho el viaje con el gas y han cumplido con su parte del contrato. Y quieren su dinero.

Y en la "contestación a la consulta de Enagás GTS, S.A.U. sobre el tratamiento de la facturación de los slots renunciados en situación de operación excepcional que no puedan ser ofertados de nuevo al mercado" se señala lo siguiente. "Visto el escrito de consulta de Enagás GTS S.A.U. de fecha 3 de noviembre de 2022, sobre el tratamiento de la facturación de los contratos de slots de descarga de buques de GNL renunciados desde la declaración de situación de operación excepcional nivel cero, por altos niveles de existencias en los tanques de las plantas de regasificación, la Sala de Supervisión Regulatoria, de acuerdo con las funciones establecidas en los artículos 5 y 7 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC" admite que "en este contexto, algunos usuarios han solicitado la renuncia de slots de descarga, si bien no ha sido posible ofertar la capacidad renunciada al mercado, dada la situación de alto nivel de llenado en la que se encuentran los tanques de GNL (gas natural licuado) y el efecto que la reasignación ocasionaría en las descargas posteriores". Y, al no poder "el GTS (gestor técnico del sistema de gas) ofertar la capacidad renunciada de nuevo al mercado, los usuarios que renuncian al slot pierden la posibilidad de recuperar parte o la totalidad de los costes asociados a los mismos".

La CNMV considera que hay que compensar a los operadores

Y la CNMV considera que, efectivamente, habrá que compensar a los operadores a los que no se les ha permitido la descarga. Porque en las actuales "circunstancias excepcionales" se considera "desproporcionado mantener las obligaciones del usuario que ha efectuado la renuncia mientras dure la situación de operación especial, incluido el pago de peajes, sin que dicho usuario pueda disponer, como contrapartida, de la posibilidad de que la capacidad renunciada sea objeto de reasignación. Tal interpretación del artículo 38 de la circular, según la cual el usuario mantendría las obligaciones, pero no los derechos derivados de una renuncia, iría en contra del espíritu de dicha norma, pues el usuario no tendría posibilidad alguna de evitar el pago de peajes, finalidad que no es la pretendida por la norma. Por los mismos motivos, debería excluirse en los términos señalados, en este caso concreto de renuncia debida a las particulares circunstancias operacionales ya descritas, el pago de los recargos previstos en el artículo 41 de la circular y las consecuencias derivadas del incumplimiento del plazo mínimo de preaviso que establece el artículo 32".

Para colmo, esa situación se ha visto agravada por la entrada durante largo tiempo de gas francés hasta que el Gobierno reaccionó y ordenó frenar esa entrada, tal y como publicó Libertad Digital.

¿Y por qué tenía interés Francia en enviarnos ese gas más barato? Francia mantiene en estos momentos un parón técnico que le afecta a cerca de la mitad de sus centrales nucleares, con lo que no puede generar toda la electricidad que necesita o exporta. Sánchez, justo en ese momento, reguló su famosa y polémica norma del límite al precio del gas con una compensación que pagan -por esa rebaja del coste del gas- los consumidores españoles, pero no los franceses si exportan la electricidad española. Y dicho y hecho, Francia encontró la solución: vendió el gas más barato para generar electricidad que ha importado de España porque, a fin de cuentas, quienes pagan la subvención al KW son los consumidores españoles.

Todo un negocio. Para ellos.