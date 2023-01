UGT carga ahora contra la contratación de inmigrantes: "Nos vamos a oponer de manera rotunda"

El sindicato izquierdista UGT ha sorprendido esta semana por unas declaraciones en las que se desprecia la inmigración en materia laboral. Concretamente, su líder Pepe Álvarez rechazó el pasado lunes que el Gobierno pretenda traer trabajadores extranjeros en origen para cubrir vacantes con escasez de candidatos.

Las declaraciones llegan después de que haya trascendido que el Ejecutivo de Sánchez y la Seguridad Social están trabajando en una reforma para agilizar los trámites en la contratación en origen de extranjeros; una flexibilización que se aplicaría en puestos de trabajo de difícil cobertura en sectores económicos concretos.

En este sentido, Pepe Álvarez ha insistido en que en España ya hay trabajadores suficientes para cubrir esas vacantes de manera generalizada. "El problema es que no se les ha ofrecido un trabajo (a los parados en España). No nos vamos a sumar a esta moda facilona que acabará diciendo que en España la gente no quiere trabajar", ha indicado el líder sindical.

"No vamos a permitir de manera pasiva que esa ola tire adelante en nuestro país y nos vamos a oponer de todos los medios. Si podemos bloquear en el Parlamento, bloquearemos; si podemos bloquear antes de que el Gobierno lo ponga en marcha, lo bloquearemos", ha avisado Álvarez.

Por otro lado, el líder de UGT ha recalcado que "renunciar a que los más de tres millones de parados (según la EPA) no son trabajadores para cubrir las demandas que en estos momentos se están planteando es la prueba de que hay un fracaso absoluto por parte de los servicios de empleo de nuestro país", ha protestado Pepe Álvarez. "Si el Ministerio se conforma con cubrir las vacantes trayendo personal contratado en origen, allá el Ministerio, nosotros nos vamos a oponer de manera rotunda", ha añadido.

Pese a todo, el líder sindicar ha argumentado que su queja "no se trata de una postura antiinmigración", sino "todo lo contrario": "Queremos que las personas que han entrado en el país y están sin trabajo puedan orientarse para acceder a estos puestos".

En cualquier caso, las palabras de Álvarez contrastan con la línea marcadamente "progresista" y favorable a la inmigración que suele pregonar su sindicato. De hecho, hace menos de un mes, UGT celebraba un acto en el que se desmontaban "los prejuicios y estereotipos" en relación a las personas inmigrantes y su papel en el mercado laboral. Por contra, las nuevas tesis del dirigente de UGT parecen asemejarse a un discurso más típico de partidos como Vox. No es descartable que el sindicato español esté tratando así de seducir a los trabajadores de perfil más conservador ahora que el sindicato Solidaridad promovido por Vox ha entrado de lleno en la competencia sindical.