Los precios siguen disparados: la inflación subyacente alcanza su nivel más alto en casi 40 años

Los precios siguen disparados y aquellos a los que hacen frente los contribuyentes de a pie más. En Libre Mercado ya hemos publicado cómo el efecto de la subida de precios en la cesta de la compra supera con crece las medias que ofrece el INE en sus estadísticas. Parece que la subida de precios no tiene todavía tregua, por más que el Gobierno cerrara 2022 presumiendo de "moderar la inflación".

El indicador adelantado del Índice de Precios al Consumo (IPC) que publica este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE), refleja una inflación desbocada. La subida de precios no da tregua y se endurece este año llevando a la inflación subyacente (aquella que no contempla la energía o los alimentos no elaborados que aportan más volatilidad al indicador) hasta el 7.5%, elevando este indicador medio punto desde diciembre de 2022 hasta su valor más alto desde 1986.

Además, el IPC escalaría del 5,5 al 5,8. Una evolución, la de este último, muy llamativa, debido a que es una comparativa interanual con el mes de enero de 2022, cuando el IPC alcanzaba tasas históricas del 6,1% y que arrojan una inflación acumulada en los dos últimos años del 11,9%, y una subyacente acumulada del 9,9%. Tasas no vistas desde hace décadas.

El discurso del Gobierno

Desde el ministerio de Economía y la misma presidencia del Gobierno, tanto Calviño como Pedro Sánchez han hecho grandes esfuerzos por trasladar que el comportamiento del indicador de precios en la segunda mitad de 2022 ha sido a la baja, "con cinco meses de descensos consecutivos en su tasa interanual, en la que llegó a bajar más de cinco puntos", dicen este lunes las agencias de prensa. Sin embargo, restaban importancia a la inflación subyacente que cogía carrerilla hasta invertir la curva. Curiosamente, en la primera mitad de 2022, cuando el IPC se desbocaba por encima del 10%, desde el Gobierno se nos invitaba a fijarnos en la inflación subyacente que, en aquel momento, oscilaba en el entorno del 5%. Ahora que la curva se ha invertido y que la subyacente supera ampliamente el 7%, indicando una peligrosa tendencia de consolidación de subida de precios, el Gobierno resta importancia a la subyacente y se fija en el IPC interanual.

Sea como fuere, lo cierto, lo que es imposible de ocultar, es que los precios siguen disparados y en algunos artículos como los de la cesta de la compra, con incrementos superiores al 100% en los últimos dos años.

¿Y cómo justifica el INE el comportamiento del indicador este mes de enero? "principalmente por el encarecimiento de los carburantes y a que los precios de vestido y calzado han bajado menos en el arranque de este año de lo que lo hicieron en enero de 2022."

Pese a la tozudez de los datos, el Ministerio de Economía, comandado por Nadia Claviño, sigue tirando de optimismo y dice que el dato conocido este lunes indica que la inflación "se estabilizó en enero en su nivel más bajo desde noviembre de 2021 y que sólo subió una décima pese a la retirada de la bonificación generalizada al combustible". Se le olvida decir que sí debería recoger las bajadas en el IVA a determinados alimentos, que entró en vigor en el mismo momento.

https://www.libremercado.com/2022-12-27/el-gobierno-baja-el-iva-a-la-leche-el-pan-y-la-pasta-pero-excluye-al-pescado-y-la-carne-6970970/

Por ahora, el Ministerio de Economía espera que la inflación subyacente alcance su máximo en el primer trimestre de este año y siga la senda descendente de la inflación general y de los costes energéticos de las materias primas.

Cambio metodológico

Además, este lunes el INE incorpora novedades metodológicas, dicen desde Economía, que para adaptarlo a la normativa de la UE y mejorar su calidad, dicen. Uno de los cambios es la incorporación al IPC del mercado libre del gas y de la electricidad y modificaciones en la estructura de ponderación para que la fuente principal del cálculo de las mismas pase a ser Contabilidad nacional, en lugar de la Encuesta de Presupuestos Familiares, que hace el organismos de estadísticos del INE.

Perderán peso también la vivienda y los alimentos, curiosamente dos de las variables que más están viendo subir sus precios y que más afectan al bolsillo del contribuyente. pues bien, el IPC a partir de ahora sólo tendrá en cuenta el dato que la contabilidad nacional atribuya al consumo final de los hogares.

Los grupos que más peso ganarán serán medicina, transporte, ocio y cultura. Y los que pierden más peso son alimentos vivienda y vestido y calzado.