El doble timo de la estampita de Sánchez a los pensionistas

Pedro Sánchez vuelve a hacer de las suyas. Esta vez le toca a los pensionistas. El presidente del Gobierno sigue incesantemente anunciando ayudas para todo el mundo aunque España está mejor que nunca, el dinero le sale de las orejas a la gente. Pedro Sánchez es un mentiroso, son años y años de engaños a la sociedad. Los pensionistas no son una excepción, aunque con Sánchez, nadie lo es, ni su propio equipo ni socios. Los timos que ha llevado a cabo el presidente socialista son de ahora, después de decir que van a actualizar las pensiones al 8,5% de la inflación.

El primero se basa en esa subida del 8,5%. De inicio, 2,7 millones de pensionistas no van a recibirla subida total. El motivo de esto es que las pensiones más bajas, por debajo de los 8.000 euros en caso de vivir solo o 10.000 con una persona dependiente a su cargo, cónyuge... tenían el complemento de mínimos que servía para llegar al mínimo. La jugada de Sanchez es magistral, para él. Te sube la base principal, pero por el otro lado, baja el complemento de mínimos. Como ya enseñó esta casa, hay pensiones que han equilibrado tanto esto, que la subida es de cero euros.

El IRPF no está actualizando con la inflación, es decir, no lo está deflactando. Al no haber hecho esto, 1.000 millones de las pensiones se los queda. Ese es el emporqué que cobra directamente en impuestos aunque haya habido una actualización. Considera la pensión como un ingreso más.