La UE quiere una vuelta de tuerca adicional en el reciclaje. Considera que no vale con las imposiciones actuales a los vecinos y empresas y que hay que dar un paso más. Y la línea que diseña es triple: Uno, toda una línea cargada a los fondos públicos de los Estados miembros con nuevos incentivos para diseñar productos que sean más fáciles de reciclar. Dos, el fortalecimiento de los objetivos de reciclaje o el aumento de la exigencia del contenido reciclado que deben incluir los nuevos productos. Y tres, por supuesto, no podía faltar, el castigo fiscal, en este caso, a los productos nuevos para que los reciclados -por ejemplo, un producto textil, con plásticos, o madera- sean más baratos y competitivos que los no reutilizados. Llega una nueva batería de impuestos. La UE ha realizado un peligroso reconocimiento recientemente. Peligroso, porque Bruselas no se replantea, ni por lo más mínimo, la apuesta por el ecologismo ultra y la Agenda 2030. Y, en consecuencia, esa admisión de fallos en el sistema de reciclaje se convierte, automáticamente, en el anticipo de nuevas prohibiciones o recargos contra los contribuyentes. Y, efectivamente, así va a ser.

La UE ha puesto en tela de juicio la eficacia de la actual montaña de trámites y costes exigidos a los ciudadanos y empresas en materia de reciclaje. La comunicación de Bruselas admite que el reciclaje de plásticos, biorresiduos, maderas, textiles y material de construcción no está funcionando y que sólo está dando los resultados deseados en materiales como el aluminio, el papel o el vidrio.

Hay que recordar que toda esta maraña de obligaciones ecológicas ha llegado acompañada ya en innumerables ocasiones de subidas de impuestos medioambientales y sin que los vecinos o las empresas que han tenido que añadir la carga de trabajo hayan recibido ni un sólo euro de incentivo o pago por la labor de reciclaje asumida.

Pero, para Bruselas, eso es lo de menos. La comunicación de Bruselas señala que "las ambiciones de Europa para una economía circular requieren el suministro oportuno de materias primas recicladas de buena calidad a los fabricantes". Y eso no está ocurriendo: "Según una evaluación de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEE), de los ocho reciclables más comunes, solo el aluminio, el papel y el vidrio tienen mercados secundarios que funcionan bien". Y es que Bruselas considera que "la falta de estandarización y la competencia con los nuevos materiales se encuentran entre los desafíos para otros mercados, como la madera y los textiles". Traducido: los costes de reciclar son tan elevados que, pese a haber pasado a los ciudadanos una parte del trabajo de reciclado, los productos denominados como "circulares" siguen sin ser competitivos.

Y la máquina de ideas de la UE ha llegado a la conclusión de que, lejos de bajar los costes del reciclaje, lo que hay que hacer es elevar el coste de los no reutilizados, de forma que no quede más remedio que acudir a lo reciclado. A lo "circular". Y ello, pese a que la misma UE reconoce que, hoy por hoy, no funciona el mecanismo de reciclaje de infinidad de productos.

El informe del EEE "Investigación de los mercados secundarios de materias primas de Europa" incluye un conjunto de "criterios para analizar el funcionamiento de los mercados de materias primas secundarias recicladas". Porque Bruselas no se rinde y quiere que funcione sí o sí: "Mejorar los mercados de materias primas recicladas es clave para ofrecer una economía circular en la UE, reducir la necesidad de extraer recursos naturales y evitar los impactos ambientales asociados", señala la UE.

Pero también incluye una peligrosa idea: el castigo fiscal a lo no reciclado. O productos "circulares" o productos disparados de precios por la creación de impuestos.

Bruselas subraya, además, su necesidad de "más información para permitir un seguimiento y evaluación adecuados del desarrollo de los mercados". Y, por otra parte, reclama "opciones para superar las barreras del mercado de las materias primas recicladas". Todo ello supondrá más costes. Y, con ello, más carga fiscal para pagar la economía "circular".