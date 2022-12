Bruselas exigirá al ecologista Sánchez que incremente de una vez el reciclaje de las baterías eléctricas

Pedro Sánchez ha suspendido en el examen europeo de reciclaje de baterías eléctricas. Lo ha hecho, como ya ha publicado Libertad Digital, pese a que no deja de alardear de su ecologismo. Pero, lo cierto, es que su nota le ha situado en el furgón de cola en reutilización de este tipo de baterías y adopción de medidas para evitar el daño medioambiental provocado por el descontrol de sus componentes. Y ahora, Bruselas acaba de elevar el listón para que tenga que garantizar el correcto control de unas baterías que son altamente contaminantes.

Bruselas acaba de adoptar el "acuerdo sobre las nuevas normas de la UE para el diseño, la producción y el tratamiento de residuos". Y a Sánchez le acaban de caer unas cuantas exigencias que deberemos cumplir todos los españoles.

Este pasado viernes, el Parlamento y el Consejo llegaron a un acuerdo, por el momento, provisional para revisar las normas de la UE sobre baterías y "para tener en cuenta los avances tecnológicos y los desafíos futuros", tal y como señala la UE.

"Las reglas acordadas cubrirán todo el ciclo de vida de la batería, desde el diseño hasta el final de la vida útil y se aplicarán a todo tipo de baterías vendidas en la UE: baterías portátiles, baterías SLI (que suministran energía para el arranque, la iluminación o el encendido de vehículos), baterías de medios de transporte ligeros (LMT)" y todo el resto comercializado en el espacio europeo.

De hecho, las nuevas reglas "han acordado requisitos más estrictos para hacer que las baterías sean más sostenibles, eficientes y duraderas. Según el acuerdo, una declaración y etiqueta de huella de carbono serán obligatorias para las baterías de vehículos eléctricos, las baterías LMT y las baterías industriales recargables con una capacidad superior a 2kWh", aclara Bruselas. Y eso significa que habrá un seguimiento de los reciclajes, justo aquello en lo que España suspende.

Además, "para informar mejor a los consumidores, las baterías llevarán etiquetas y códigos QR con información relacionada con su capacidad, rendimiento, durabilidad, composición química, así como el símbolo de "colección separada". Las baterías LMT, las baterías industriales con una capacidad superior a 2 kWh y las baterías EV también deberán tener un "pasaporte de batería digital" que incluya información sobre el modelo de batería, así como información específica sobre la batería individual y su uso", destaca Bruselas.

Y todos los operadores económicos que comercialicen "baterías en el mercado de la UE, excepto las PYME, estarán obligados a desarrollar e implementar una llamada "política de diligencia debida", coherente con las normas internacionales, para abordar los riesgos sociales y ambientales relacionados con el abastecimiento, el procesamiento y el comercio de materias primas y materias primas secundarias".

Hay que recordar que, aunque Pedro Sánchez no deja de hablar de la lucha contra el cambio climático y de la necesidad de abandonar los combustibles fósiles y la energía nuclear para imponer el uso masivo de fuentes renovables y de baterías eléctricas, lo cierto es que España sale muy mal parada en reciclaje de baterías: no reutiliza ni la mitad de las baterías usadas y se sitúa en la posición número 18 de la UE en cumplimiento de estas exigencias. Traducido: Sánchez dirige España hacia un modelo eléctrico basado, en buena parte, en unas baterías que no se están reciclando y generan un importante riesgo para el medio ambiente.

La nota del examen figura en una comunicación europea hecha pública hace poco más de un mes sobre las "Nuevas normas de la UE para baterías más sostenibles y éticas". Allí, Bruselas ha hecho balance del tratamiento de las mencionadas baterías y España figura en el grupo de los peores en materia de reciclaje.