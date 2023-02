El calvario de una víctima de la okupación que denuncia la "manipulación" de La Sexta

A pesar de los cientos de víctimas de la okupación que hay en España, el Gobierno parece empeñado en minimizar -cuando no ocultar- el gran problema que existe en nuestro país con esta lacra. Entre sus aliados, no solo se encuentran otros partidos de izquierda, sino también algunos medios de comunicación. Entre ellos, La Sexta. Así lo denuncia Rocío, una profesora de instituto víctima de la inquiokupación, que asegura que su caso ha sido censurado en los especiales sobre vivienda que la cadena ha realizado en las últimas semanas.

"Les escribí diciendo que tenía un hijo recién nacido, un marido en el paro y que no tenía más remedio que vivir con mis padres, y rápidamente se interesaron por mi caso. Ellos pensaban que era porque los alquileres estaban muy altos y me querían usar como carnaza, pero, cuando descubrieron que era por culpa de la inquiokupación, me dijeron que eso no era lo que estaban buscando", explica Rocío indignada.

Abro hilo. Soy Rocío, la propietaria involucrada con la periodista de @laSextaXplica @paula_blanco1 . Os voy a contar en primera persona que ha pasado. Cada dia me siento más estigmatizada por @laSextaTV y como tratan a los pequeños propietarios. No somos fondos buitre. Sigo… — Rocío (@RocioBa90234812) February 11, 2023

La polémica con La Sexta

Ella les expuso su caso y les advirtió de que había muchísimos más como el suyo repartidos por toda España. Solo tenían que contactar con la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Sin embargo, ni el especial de vivienda de Salvados ni el de laSexta Xplica -el programa de los sábados que sustituye a La Sexta Noche- lo hicieron. "Me dieron largas diciendo que más adelante igual hacían algo, pero me tienen bloqueada de todas partes", lamenta esta joven profesora de instituto a la que le hierve la sangre cuando ve que determinados políticos y medios de comunicación "presentan a todos los desahuciados como unos pobrecitos míos".

"Son gente que no paga y los pequeños propietarios no tenemos por qué mantenerlos. Y habrá un pequeño porcentaje que sean realmente vulnerables, pero a esos es el Gobierno el que tiene que darles una respuesta, y no expropiándonos nuestras viviendas, que al final es lo que hacen alargando los procesos durante años", denuncia esta víctima de una okupa que dista mucho de la imagen de persona vulnerable que cualquiera podría imaginarse. Según relata, tiene una empresa de organización de eventos, conduce un Audi A3 y, cuando alquiló su casa en Pozuelo de Alarcón, les dijo que iba a matricular a su hija en Los Rosales, el colegio en el que han estudiado las infantas, el Rey y otros tantos hijos de famosos.

De inquilina a inquiokupa

Su historia se remonta a 2018. Por aquel entonces, Rocío decidió inscribirse en un programa del Ministerio de Educación para impartir clases de español en EEUU. Mientras tanto, decidió poner su casa en alquiler para poder hacer frente a su hipoteca. Con sus primeros inquilinos, no tuvo ningún problema. Los problemas llegaron cuando en 2021 se lo alquiló a esta mujer. Al principio, pagaba tarde, pero pagaba. Sin embargo, cuando un año después le dijo que tenía que regresar a España porque estaba embarazada y necesitaba el piso para vivir con su familia, dejó de hacerlo.

"Le avisé con dos meses de antelación y me dijo que no se iba a ir. En junio, ya me dejó de pagar, pero pensé que quería que me quedase con los dos meses de fianza", explica Rocío, que jamás imaginó que aquella mujer, que pagaba 1.650 euros de alquiler en una elitista zona de Madrid, se acabaría convirtiendo en okupa. "A finales de julio le escribí para decirle que teníamos que quedar para que me devolviera las llaves y me dijo que no. Ahí fue cuando ya me di cuenta de lo que se me venía encima", lamenta.

La propietaria -que ya había judicializado el caso- no tuvo más remedio que acoplarse junto a su marido en casa de sus padres. El juicio se fijó para el pasado 8 de febrero, pero, con la huelga de letrados, ha quedado en suspenso. Además, unos días antes, se enteró de que su okupa había solicitado la declaración de persona vulnerable, el resquicio legal al que se aferran los okupas aprovechando el decreto antidesahucios del Gobierno. Su objetivo era evitar desalojos en pandemia. Sin embargo, se ha ido prorrogando y aun hoy sigue vigente.

¿Quién es la vulnerable?

"Yo no tenía ni idea de que eso existía, pero cuando lo descubrí me llevé las manos a la cabeza", dice Rocío. Según denuncia, su inquilina conduce un Audi A3, lleva a su hija a un colegio privado no apto para todos los bolsillos y tiene una empresa de organización de eventos de la que, tal y como ella misma comprobó antes de firmar el contrato, ingresa 15.000 euros al trimestre. Es más, según los papeles que le mostró hace año y medio, contaba con un colchón de 138.000 euros en el banco. "Obviamente, yo me aseguré de que la persona a la que le alquilaba mi casa era una persona solvente", insiste.

Precisamente por eso, confía en que el recurso de vulnerabilidad no prospere. Sin embargo, lamenta que, al final, todos estos resquicios legales sirvan para darle tiempo a los okupas y arruinar a los propietarios. "Si el Gobierno quiere ayudar a esta gente, que les ayude, pero no puede usar nuestras casas. Somos pequeños propietarios y tenemos nuestras propias cargas -defiende indignada-. Yo ahora mismo estoy esperando a ver qué pasa, porque los juzgados están bloqueados por la huelga, pero llevo ya 9 meses sin cobrar ni un euro".

Rocío dio a luz el pasado mes de diciembre. Su marido -que es americano- está desempleado, ya que todavía no ha conseguido los papeles de residencia, así que los tres siguen instalados en casa de sus padres. "Yo ya estoy desesperada, porque es como si tuviéramos nuestra vida en stand by", lamenta. Ahora, esta profesora de instituto solo espera que su caso se resuelva lo antes posible. Sin embargo, es consciente de que, incluso aunque así sea, seguirá habiendo cientos de casos sin resolver. Precisamente por eso, no ha dudado en alzar la voz para denunciar la "manipulación" de La Sexta y reclamar que tanto éste como otros medios den visibilidad a la otra cara de la moneda cuando se habla de los problemas de la vivienda en España.