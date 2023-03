'El País' se une con una infame portada a la cacería del Gobierno contra Ferrovial

En un tendencioso artículo, El País arranca insinuando que Ferrovial ha tenido un trato de favor porque "desde 2010 sólo ha tributado por el Impuesto de Sociedades durante los años 2014, 2018 y 2019". Al leer estas primeras líneas del artículo, cualquiera podría pensar que Ferrovial ha disfrutado del favor de Hacienda. Dice además el diario que preside Joseph Oughourlian, que la compañía de Rafael Del Pino no ha tenido empacho en reflejarlo en sus cuentas anuales "depositadas en el Registro Mercantil" y que, por si fuera poco, El País había podido confirmarlo por "dos fuentes oficiales".

Pues bien, lo que El País no dice hasta el final del párrafo es que no ha tenido que satisfacer este impuesto, que aplica sobre beneficios, porque el resto de años, Ferrovial, había registrado pérdidas. Pequeño detalle. Eso sí, la publicación de Oughourlian, quien tributa en Londres un 0,6% en impuestos, añade que "veteranos inspectores de Hacienda recuerdan que en algunos seminarios de tributación se pone como ejemplo a Ferrovial y a la familia Del Pino para ilustrar cómo funciona la ingeniería fiscal y financiera para reducir al mínimo el pago de impuestos". No estaría de más que Oughourlian explicara al resto de sufridos contribuyentes españoles qué hay que hacer para tributar un 0,6% en lugar de entre un 20% y un 50% sólo en IRPF.

Eso sí, lo que no destaca El País, ni de fuentes ni de cuentas anuales son los 1.569 millones de euros en impuestos que Ferrovial ha pagado en 2022 "soportados, pagados y recaudados". De estos impuestos 282 millones los ha pagado en España en 2022, más que en América, donde pagó 210 millones euros pese a que recibe de esa región cerca del 40% de su negocio. Además, El País miente, porque en 2022, sobre el beneficio, tuvo que satisfacer 9 millones en España.

Cuentas anuales de Ferrovial

Cuentas anuales de Ferrovial 2022

Tampoco menciona El País que Ferrovial da trabajo a 24.191 personas (según dato a 31 de diciembre de 2022) de los cuales, 5.400 trabajaban en España. En 2021 daba empleo, sólo en España, a 30.000 personas de las 63.000 que empleaba en todo el mundo.

El negocio de Ferrovial en España

Pero no queda ahí la cosa. El rotativo de Oughourlian, en un claro intento de sostener las tesis del Gobierno, sigue desgranando datos de la compañía de construcción de infraestructuras. Lo que es un claro argumento para desmontar la cacería del Gobierno y que es que más del 80% del negocio de Ferrovial se genera fuera de nuestras fronteras, a El País le sirve para atacara a Ferrovial que tacha de "suculento negocio" que el 20% de los ingresos lleguen de España, "no es un mercado cualquiera" dice el ‘diario independiente de la mañana’. Un "suculento negocio" que está "sólo por detrás del Reino Unido, EEUU y Canadá", tres mercados que juntos suman casi el 60% del negocio de la compañía. Pero el negocio suculento, la compañía de Del Pino, lo saca de España, dice El País.

Todo para señalar que "desde que en junio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó por primera vez a la Moncloa" Ferrovial ha ganado contratos públicos por valor de 1.014,9 millones de euros por parte de los organismos y empresas públicas dependientes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Pero, si ganó los concursos, ¿se lo debe a Sánchez? ¿Si no gobernara Sánchez no hubiera ganado esos concursos? ¿Se los regaló Sánchez a cambio de que pagara muchos impuestos en España? ¿A cambio de alguna otra cosa?

No, esto no lo contesta El País. Pero sigue insinuando: "Durante esos casi cinco años, las infraestructuras ferroviarias han sido la principal fuente de ingresos procedentes de obras públicas españolas para la compañía de Rafael del Pino (…) Desde 1991, cuando se tienen los últimos registros en la Plataforma de Contratación del Sector Público las adjudicaciones a Ferrovial de los diferentes ministerios de Fomento se acerca a los 9.000 millones de euros.

La cosa era tan estructural para El País, que dice incluso que los cambios de gobierno no han hecho mella en el negocio de Ferrovial. Casi insinúa que los distintos gobiernos le han regalado ese dinero a Ferrovial, como si no necesitasen los gobiernos que las empresas construyan las infraestructuras. Pero no contento con ello, en El País están especialmente dolidos porque "la situación mejoró mucho a partir de la llegada de Sánchez a la Moncloa, cuando las partidas de inversión empezaron a incrementarse".

Y más aún. Sí, más aún: El País, fundado en el franquismo por el ministerio de Información de Manuel Fraga y que no puede decir que no haya gozado de los favores de sucesivos gobiernos, remata su pieza acusando a Ferrovial de pagar un 0% por el Impuesto de Sociedades en 2022:

"… y eso a pesar de que el presidente ejecutivo de la emblemática constructora, que despegó gracias a los contratos públicos conseguidos durante el franquismo y la transición, aseguró el pasado martes que el resultado neto del grupo alcanzó los 186 millones de euros".

Un pequeño detalle: en esto miente El País. Su empeño por meter el franquismo entre los adornos de Ferrovial, esa compañía a la que, pese a ser franquista, ha engordado el Gobierno de Sánchez, choca con la realidad, ya que según esas cuentas anuales que El País dice haber consultado, reflejan un pago de impuestos en España de 282 millones en 2022, de los cuales, en Impuesto sobre el Beneficio son 9.