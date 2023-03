Sánchez convierte España en el país con mayor crecimiento del riesgo de pobreza tras sus ayudas sociales

El Gobierno ha sostenido y sostiene de manera permanente que su política económica y social ha estado centrada en mejorar las condiciones de vida de las personas a las que denomina vulnerables. Lo cierto es que el paso de Pedro Sánchez por España y la aplicación de sus medidas sociales no sólo no ha rebajado el riesgo de pobreza, sino que lo ha incrementado de forma sensible, como demuestra el estudio de la consultora Freemarket.

"En términos genéricos, se incluiría en esa clasificación de personas vulnerables a todos aquellos individuos que tienen un ambiente personal o familiar debilitado y, desde una perspectiva económica, afrontan un mayor riesgo que la media de perder sus bienes, sus propiedades o sus medios de sustento", señala el estudio. "Si se intenta ser más precisos, Eurostat incluye a esos colectivos en el denominado Riesgo de Pobreza, que se refiere al porcentaje de la población cuyo nivel de ingresos se sitúa un 60 por 100 por debajo de la media nacional. Aunque este indicador es demasiado amplio, es el empleado de manera estándar a escala internacional y es el imperante en la Unión Europea", aclara la consultora.

¿Y cuál ha sido la evolución de este colectivo gracias a las medidas sociales de Pedro Sánchez? El informe destaca que "para analizar con precisión cual ha sido la evolución del Riesgo de Pobreza en España en comparación con otros estados de la UE y, en especial, con el resto de las mayores economías de esa área es importante desglosarlo en dos elementos: la situación de los colectivos integrados en ese indicador antes de recibir transferencias sociales destinadas a mejorar su posición y lo que sucede tras obtener aquellas". Es decir, que el estudio ha evaluado el impacto de la política social del Gobierno socialista-comunista.

"Antes de la pandemia, Irlanda había reducido en el espacio temporal de referencia [medido desde 2012] casi 10 puntos, Alemania y Francia se han mantenido en porcentajes en el entorno del 24-26 por 100 de la población y España entre el 28 y el 31 por 100 de la misma".

Dicho eso, el estudio destaca que, en contra de las afirmaciones de la izquierda, "la mayor caída de ese indicador en el caso español se produjo durante el mandato del anterior Gobierno [el de Mariano Rajoy] a medida que se afianzó la recuperación de la economía tras el final de la gran recesión en 2014". Y, cuando el actual Gobierno "accedió al poder, la tasa de riesgo de pobreza era 4 puntos inferior a la alcanzada en su punto álgido, 2014, y se situaba 2,5 puntos por debajo de la existente al inicio del mandato del PP. En otras palabras, el anterior gabinete [en manos del PP] redujo el porcentaje de las familias en esa desfavorable situación".

¿Qué ocurre desde la llegada de Sánchez? "La crisis generada por la pandemia se tradujo en un incremento de la tasa de riesgo de pobreza en todos los países de la muestra". Sin embargo, no todos los Estados de la UE han tenido un comportamiento similar al español: "Así, el diferencial de España con Alemania se ha ampliado de 3,8 en 2019 a 4,7 puntos en 2021, con Francia de 3,7 puntos a 4,4 en ese período y con Italia se ha mantenido en 1,7 puntos". En suma, durante la pandemia se "ha aumentado la brecha entre los españoles en Riesgo de Pobreza y el resto de ciudadanos". La excepción es Irlanda que, "si bien redujo de manera sustancial su tasa de riesgo de pobreza entre 2012 y 2020, la ha visto incrementarse a raíz de la pandemia".

Con todo ello, "en Irlanda, el porcentaje de la población en riesgo de pobreza después de transferencias sociales se sitúa entre el 12,9 y el 17 por 100 del total; es decir entre un 16 y un 25 por 100 menos que antes de que los colectivos afectados reciban aquellas. En Francia, se encuentra en una franja entre el 13 y el 14,4 por 100, entre un 10 y un 11 por 100 menos que antes de recibir ayudas sociales. En Alemania, el diferencial oscila entre un 15,8 y un 17 por 100, un 8-9 por ciento menos que antes de realizar transferencias sociales. Y en España, entre un 21-22 por 100, un 9,5 y un 6,4 por 100 menos que antes de que los colectivos vulnerables reciban las ayudas". Así, "tras ese shock causado por la pandemia, la tasa de riesgo de pobreza se ha mantenido prácticamente estable o incluso ha caído en algunos de ellos, como Alemania o Irlanda. La mayor subida se ha producido en España", concluye el informe de Freemarket.

"España es, por lo tanto, el país de la muestra junto con Italia en el que sistema de asistencia social contribuye menos a reducir el porcentaje de la población en Riesgo de Pobreza antes y después de la contracción económica generada por la pandemia", sentencia el estudio de la consultora.