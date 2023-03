El éxito de las inversiones en Madrid del que se apropia Sánchez y que Vox quiere dinamitar

Más de la mitad de la inversión extranjera que llegó a España en 2022 lo hizo para quedarse en la Comunidad de Madrid. En concreto, de los 34.178 millones de euros brutos que entraron en nuestro país el año pasado, la región de Isabel Díaz Ayuso acaparó un total de 17.255 millones de euros.

De esta realidad pueden extraerse varias lecturas. La primera es que cuando el Gobierno de Pedro Sánchez saca pecho de España como referente de destino inversor obvia que el 50,4% del mérito se debe a una autonomía cuya gestión económica es la contraria a la que PSOE y Podemos practican a nivel nacional.

"Estos datos muestran la fortaleza de la economía española y la enorme confianza que tienen los inversores extranjeros en nuestro país (...) España ofrece seguridad y certidumbre gracias al despliegue de la ambiciosa agenda de inversiones y reformas que el Gobierno ha puesto en marcha a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia" presumía la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el pasado martes, cuando su ministerio publicó los datos.

En la comunicación gubernamental no había mención específica al éxito madrileño. "La Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña, C. Valenciana y Andalucía son las regiones que mayor inversión extranjera han recibido en el 2022" señalaba el Ejecutivo poniendo a todos estos territorios al mismo nivel.

Sin embargo, como se observa en sus propios datos, durante el mismo período, País Vasco ha recibido el 16,1% del capital foráneo que entra en España; Cataluña, el 11,4%; la Comunidad Valenciana, el 6% y Andalucía, el 3,7%. Es decir, entre las cuatro regiones siguientes apenas acaparan el 37,2% del total mientras que sólo en la autonomía de Ayuso aterrizan el 50,4% de las inversiones. Eso sí, en el cuadro también se observa que Madrid ha perdido protagonismo respecto a respecto a 2021, cuando recibía el 73,2% de las inversiones que llegaban a nuestras fronteras.

En cuanto a los países que han elegido a Madrid para sus operaciones en España destacan Luxemburgo (con el 45,4%), Reino Unido (con el 12%), Estados Unidos (11,3%) y Países Bajos (5,9%).

Los principales sectores donde recae la inversión extranjera en la región de Ayuso son: Telecomunicaciones (13,5%), Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (12,3%); Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire (12%), Fabricación de maquinaria y equipo (10,2%) y Actividades inmobiliarias (10,1%).

Vox dificulta que Ayuso contraataque a Sánchez

Pero de cara a este año, el Gobierno de PSOE y Podemos se lo va a poner un poco más difícil a la llegada de capital extranjero a España. Por ejemplo, el Ejecutivo de Sánchez ha aprobado en 2023 una serie de impuestos a la banca, a las eléctricas y a las grandes fortunas que supondrán un importante desincentivo a la inversión tanto de capital foráneo nuevo como del que ya está dentro del país.

De hecho, entre los principales afectados por las nuevas ideas del Ejecutivo están los contribuyentes que residen en la Comunidad de Madrid o Andalucía, ya que estas regiones tienen exento el Impuesto de Patrimonio y, precisamente, lo que pretende el Gobierno con el nuevo tributo a las grandes fortunas es neutralizar a las regiones que menos gravan a sus ciudadanos en los impuestos autonómicos.

Ante este panorama, en la región de Ayuso respondieron a la medida de Sánchez con la creación de una nueva deducción en el IRPF dirigida a atraer a nuevos contribuyentes que deseen establecerse en la región madrileña y que pudieran haberlo descartado por el último sablazo de Sánchez.

En concreto, Madrid establecerá una deducción del 20% en la cuota del IRPF de su inversión en todo tipo de activos -de cualquier parte del mundo, pero invertidos en ellos desde Madrid, salvo inmuebles, que han de estar radicados en la Comunidad de Madrid-. Para poder aplicársela, el nuevo contribuyente deberá mantener la inversión en dichos activos durante seis años.

Sin embargo, este jueves, el Ejecutivo de Ayuso llevará su deducción al Pleno de la Asamblea de Madrid y todo apunta a que se encontrará con la oposición frontal de Vox y la izquierda, lo que dinamitaría su puesta en marcha."Vamos a votar no a la ley de privilegios extranjeros" ha asegurado Rocío Monasterio, que obvia que el requisito para poder acogerse a este alivio fiscal es que se trate de una "persona que no haya vivido en España en los cinco últimos años" no que no sea española o madrileña.