La renta de los españoles cada vez está más lejos de Europa

La economía mantiene su senda de desaceleración. Si no ha entrado directamente en tasas de crecimiento negativo es porque el gasto público está enmascarando el deterioro de la producción. Esta circunstancia contribuye, a su vez, a elevar el déficit y la deuda, dificultando la lucha contra la inflación. De modo que, con precios al alza y producción a la baja, España está en una situación de estanflación.

Estas son las conclusiones del informe de perspectivas económicas de primavera del recién creado Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Dicho documento certifica la difícil situación que atraviesa España apoyándose en numerosos indicadores:

Quizá más relevante aún, si cabe, es la perspectiva de largo plazo que comenta el informe del organismo dirigido por el economista y articulista de Libre Mercado, José María Rotellar:

"El crecimiento potencial de la economía española muestra unos registros muy pobres, poco más de un 1%, que genera una estructura de crecimiento muy frágil y que dificulta el crecimiento en el medio y largo plazo. De hecho, hay una tendencia que comenzó en 1960 y que ahora parece haberse quebrado, habrá que ver si de manera definitiva. Así, desde hace más de sesenta años, la renta per cápita española no dejaba de crecer respecto a la media de nuestros socios europeos. Sin embargo, desde hace algunos años se produjo un estancamiento, para después ir perdiendo posiciones en renta per cápita entre los países de la UE. No es que el país sea más pobre, porque ha seguido creciendo la renta per cápita, pero sí lo es relativamente, al compararlo con nuestros socios. De confirmarse este cambio de tendencia, nos encontraríamos ante un hecho que pondría de manifiesto los problemas de la economía española para generar un crecimiento estructural sostenible en el medio y largo plazo, que podría llevar a un empobrecimiento de la economía nacional".