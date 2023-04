Los afectados por la okupación: "Si tardan cuatro años en ejecutar una sentencia la Ley no es funcional"

La nueva Ley de Vivienda impulsada y presentada por los socios de investidura y de Gobierno de Pedro Sánchez va a ser una palanca para que se enquiste el problema de la okupación. En España en el año 2022 fueron okupadas unas 9.000 viviendas. Para analizar esta situación en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio ha intervenido el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, Ricardo Bravo, que ha asegurado que están "un poco devastados por el anuncio de la aprobación de la Ley de Vivienda".

Una ley que "miles y miles de afectados estamos solicitando desde hace años para que se considere la okupación como una forma de no acceso digno a una vivienda", ha apuntado. El portavoz de esta asociación ha dicho que tienen "2.500 casos activos de personas que sufren cualquiera de los tres tipos de okupación" y que al hacer un cálculo "en relación al número de sentencias y de denuncias que se hicieron en los años anteriores" unido "con el índice del aumento de la okupación" consideran que "en torno a 80.000 personas" la están sufriendo".

En cuanto a los lugares de España donde más se produce este fenómeno, Ricardo Bravo ha explicado que existen "zonas muy conflictivas" aunque advierte que es "un problema que se distribuye en todo el territorio español". "Ciertamente tenemos una zona muy caliente que es Cataluña", ha dicho Bravo con Barcelona y pueblos en los que gobiernos de ERC "fomentan la okupación y protegen a los okupas frente a las víctimas que estamos sufriendo este agravio".

Sin interlocución con el Gobierno

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha relatado que "lamentablemente" el Gobierno de Pedro Sánchez no se ha puesto en contacto con ellos sino que "ha sido al revés". "Hemos sido nosotros los que hemos solicitado al Gobierno reuniones para tratar este tema urgentemente desde el año 2021 en el que presentamos nuestras alegaciones al anteproyecto de Ley de Vivienda donde exponíamos claramente lo que necesitábamos".

Ha contado que han tenido "reuniones con algunos diputados y portavoces del PSOE y en ningún caso se han comprometido a tomar ni una sola medida, ni siquiera la excepción del pago de impuestos a aquellas familias que estaban sufriendo durante años la okupación o la okupación mafiosa". "Nosotros somos plataforma de afectados. Hablamos desde ese punto de vista. ¿Os podéis imaginar tener vuestra casa okupada, o lo que es peor, vivir dentro de un edificio con una mafia okupa con narcopisos y que ni siquiera haya un solo artículo de la legislación que te ampare?", se ha preguntado Ricardo Bravo que cree que "no sólo hay que considerar al propietario como víctima".

Ha señalado que hay que contar también con "un entorno que se ve totalmente distorsionado y destruido donde la convivencia es imposible y donde el sueño no se puede conciliar". Ha dicho que "eso deriva en una serie de problemas físicos y psicológicos que perduran y un descrédito total hacia el Estado de Derecho" porque "estos afectados indirectos no existen en la legislación". Bravo ha contado que "existen unos afectados directos que también están viendo como sus propiedades están siendo okupadas y que se puede demorar hasta cuatro años la ejecución de una sentencia" y "mientras tanto tienes que seguir manteniendo a esos okupas que están dentro de tu casa y que encima la ley les protege. Esto es indignante".

Ricardo Bravo ha explicado que "parte de este problema surge por un RD el 11/2020 que lo que hace es dar prioridad a la situación de una familia vulnerable sobre la situación del propietario y le obliga a quedarse en esa casa aunque sea de un pequeño propietario que necesite esa renta". "A partir de ahí hemos visto un incremento de casos de inquiokupación y cómo los afectados están intentando buscar otras fórmulas extrajudiciales porque la ley no funciona", ha apuntado el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación.

"Dirán que hay mecanismos (para echar a los okupas), pero si tardan cuatro años en ejecutar una sentencia la Ley no es funcional", ha indicado Ricardo Bravo. Cree que se tienen que incluir "unos cambios para que se puedan recoger todos los perjuicios y agravios que se han hecho contra los propietarios que somos inocentes y los vecinos de las mafias okupas". "Estamos viendo que está recayendo sobre nosotros el peso de una Ley donde no hemos hecho nada. Somos víctimas no somos responsables y no existimos", ha apuntado.

"Podemos nos ha ignorado"

El portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha contado que "afortunadamente" tienen contactos "con grupos como el PP" con el que llevan "meses hablando para la inclusión de la inquiokupación como un delito de okupación al igual que con Vox y Cs". También han hablado con "partidos minoritarios como el PdCat, que está muy en la línea de la lucha contra la okupación, o "con Junts". También han hablado con el PNV, "pero con menos suerte".

Ricardo Bravo ha añadido que "sin embargo" se han "encontrado con un bloqueo total con todos los partidos de izquierda". Ha señalado que "el PSOE conoce nuestra situación" y ha citado a "concejales del Ayuntamiento de Madrid como Emma López hasta el portavoz parlamentario Patxi López". "Llevamos mandando por registro electrónico solicitudes de reunión a Pilar Llop desde hace 22 meses y jamás nos ha contestado" ha dicho Bravo que ha añadido que "antes de que se fuera Ábalos le dejamos sobre la mesa una propuesta de alegaciones a la Ley de la Vivienda y otra relacionada con el RD 11/2020 que está hundiendo a miles de familias. Nunca nos han hecho caso".

"Nos encontramos que hay una mayoría del bloque de izquierdas que no nos quiere escuchar" ha apuntado Ricardo Bravo que ha puesto de ejemplo que "Podemos nos ha ignorado. Al igual de Compromís, con quien tuvimos una reunión de media hora y nunca más se supo". "Hemos tenido reuniones con ERC, con Pilar Valluguera, que ahora la vemos como se jacta de este logro cuando sabe que nos está hundiendo y con otros grupos que nos han ignorado", ha finalizado.