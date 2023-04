Calviño presiona a la prensa económica para que publique más "noticias positivas"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, parece vivir ajena a los problemas que atraviesa el país. La ministra, siempre en su actitud positiva llevada al extremo, nunca reconoce un error por parte de su gobierno, y trasmite la sensación de que la economía del país va mejor que nunca. No importa, por ejemplo, que seamos la nación con más desempleo del mundo desarrollado, o la única que aún no ha recuperado su nivel de PIB prepandemia. Ni siquiera que el Estado gaste sistemáticamente mucho más de lo que ingresa.

Como muestra de la ceguera del departamento económico del Ejecutivo están las recientes declaraciones de Calviño, por las que aseguraba que en Washington la preguntaban por la "receta de política económica" de España, o las expresadas hace un par de meses, cuando la ministra defendía que los precios en los supermercados estaban bajando.

Pues por si esto fuera poco, ahora la vicepresidenta primera apunta también a los medios de comunicación, a los que acusa de publicar únicamente noticias negativas y no positivas sobre la economía española.

Concretamente, Calviño ha declarado este jueves –durante la primera edición de los Premios de Periodismo de la Asociación de Periodistas de Información Económica– que en la prensa económica "hay una primacía del enfoque negativo". Y es que, como es evidente, la ministra no concibe que le ocurra algo malo en la economía española, por lo que no entiende que los medios de comunicación omitan su supuesta buena marcha.

En este sentido, Nadia Calviño, aunque ha considerado "fundamental" el papel que juegan los medios de comunicación económicos, cree que, a la hora de publicarse información, "si no es negativo, no es noticia". "Como yo soy perseverante, no abandono en absoluto la esperanza de que las noticias positivas también ocupen un espacio en los medios de comunicación", ha enfatizado la ministra.

Durante este intento de sugerirle a los medios lo que deben o no publicar, la vicepresidenta ha asegurado que, además de los datos de empleo o crecimiento económico, "son muchas otras las buenas noticias, que cada día podríamos dar de lo que sucede en nuestra economía", y ha agregado que seguirá "reivindicando día a día que tiene que haber un espacio para estas buenas noticias".