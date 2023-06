El ministro de Agricultura omitió la más mínima ayuda al campo tras ser alertado el 1 de junio del ataque a la fresa

Si Pedro Sánchez y Teresa Ribera se sumaron al ataque alemán a la fresa española, el ministro responsable —teóricamente—, Luis Planas, cabeza del departamento de Agricultura, hizo toda una demostración de omisión absoluta de su deber. El 1 de junio las asociaciones agrarias le alertaron de la crisis y su respuesta fue ni contestar. Y es que la consigna presidencia era la de asumir como buenas las acusaciones alemanas porque coincidían con el plan de ataque del PSOE a Juanma Moreno.

La carta fue remitida el pasado 1 de junio. Y el texto señalaba lo siguiente: "Me dirijo a usted como presidente de Interfresa, la Asociación Interprofesional de la Fresa, para expresar la enorme preocupación del sector español de la fresa y los frutos rojos por la campaña insidiosa y dañina de boicot puesta en marcha por la plataforma alemana Campact! contra la compra de fresas procedentes de España dirigida a los supermercados de Alemania".

La carta la firmaba José Luis García-Palacios Álvarez y explicaba que "la campaña de boicot, además de ser una gran irresponsabilidad, está plagada de falsedades y pone en peligro la buena imagen del sector exportador agrícola español". Interfresa explicaba que la campaña aseguraba que "la industria española de la fresa está explotando el agua de fuentes ilegales del Parque Nacional de Doñana" y que "se bombean enormes cantidades de agua". Y los agricultores defendían en la misma misiva que "como bien sabe, los frutos rojos producidos en Huelva están reconocidos tanto a nivel nacional como internacional y garantizados por las certificaciones y protocolos internacionales más exigentes en sostenibilidad y uso de agua, contando con la plena confianza de los consumidores europeos". De hecho, "el sector español de los frutos rojos incorpora a su forma de trabajar las técnicas más punteras que garantizan un uso eficiente del agua y se ha convertido en un referente para otros países. Entre otras buenas prácticas sociales y medioambientales, en el sector se han implementado tecnología punta en el riego eficiente, se ha convertido el cultivo convencional a producción integrada (77%) y bio (20%) y se ha impulsado la hidroponía", añadía.

¿Cuál era el problema? Pues que la campaña alemana se apoyaba en los propios argumentos del PSOE para cargar contra Juanma Moreno en Andalucía.

Entorno alejado de Doñana

Interfresa daba más datos: "Como usted sabe, además, en el Parque Nacional de Doñana no hay cultivos, ni de berries ni de ningún otro tipo. Las fincas más cercanas a Doñana están a 35 km del espacio natural y la gran mayoría de las empresas del sector de los berries se cultivan fuera del área de influencia de la Corona Norte. En ese entorno alejado de Doñana, de hecho, no sólo se cultivan frutos rojos, sino todo tipo de productos como los cítricos, y es fuente de riqueza para la región y tratan la tierra y agua de una manera sostenible y respetuosa".

Pero daba igual, porque la orden del Gobierno era favorecer el ataque a la fresa y usarlo políticamente contra el presidente andaluz, del PP.

De hecho, la delegación del Bundestag que el pasado domingo inició su inspección a España para comprobar el impacto del cultivo de la fresa en el Parque de Doñana fue respaldada por dos mensajes –uno de Pedro Sánchez y otro de su ministra Teresa Ribera– dando por buenas las acusaciones lanzadas desde Alemania contra la fresa de Huelva. Es más, la campaña interna de Ribera llegó a tal punto que elaboró un argumentario para defender el ataque a la fresa, como ha publicado Libertad Digital.

Entre las frases de ese catálogo de supuestas ideas para atacar a la fresa se encontraba que "el Miteco [Ministerio de Transición Ecológica] no valora las iniciativas del Parlamento de un Estado Miembro de la UE, ni opina sobre si es conveniente o no que dicha visita se produzca en periodo electoral" y que "el Miteco se ratifica en su posición: exige la retirada inmediata de la ley que seca Doñana y planteará un recurso suspensivo ante el Tribunal Constitucional si la proposición de ley se aprueba". Traducido: Ribera argumentó para no repeler la visita y para defender el argumento estrella contra la fresa.