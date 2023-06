El nuevo gurú económico de Yolanda Díaz alertó de una deflación a las puertas de la Gran Inflación

Yolanda Díaz ya tiene "gurú económico". Se trata del madrileño Carlos Martín Urriza, que venía desempeñando un alto cargo en el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) y ahora entra en la esfera política nacional de la mano de la nueva formación comunista, que pretende tomar el relevo de Podemos como principal referente electoral de la extrema izquierda.

Martín Urriza lleva muchos años ocupando posiciones de responsabilidad en la intersección de la política y el sindicalismo. Imparte docencia en la Universidad de Alcalá, pero también es miembro del Consejo Económico y Social, del Consejo del Instituto Nacional de Seguridad Social o del Comité de Política Económica de la Confederación Europea de Sindicatos. Además, lleva años al frente del gabinete económico de CCOO. Por tanto, su fichaje por Sumar no puede coger por sorpresa a nadie que conociese su trayectoria.

En su despedida de CCOO, el economista ha reivindicado "la producción analítica" del gabinete económico del sindicato, sacando pecho por la publicación de distintos informes en los que la organización carga contra las empresas "por enquistar la inflación con sus beneficios millonarios", defiende la subida del salario mínimo, niega que exista un problema de vacantes laborales y denuncia "la incapacidad empresarial para generar empleo de calidad".

Alertó de una deflación a las puertas de la Gran Inflación

Hace ahora tres años, Martín Urriza compareció en la Asamblea de Madrid a petición de Izquierda Unida. Entonces, declaró que "no todos los negocios son buenos y, por tanto, no todos los empleos valen. Tan importante es acertar con las empresas y empleos que necesitamos como arrancar la mala hierba. Esa es la tarea de los representantes públicos".

En su intervención, defendió que los fondos europeos "no son una forma de solidaridad ni de caridad. Antes de entrar en la UE podíamos financiarnos en el Banco de España o devaluar la moneda, ahora no podemos acudir a estos mecanismos. Por tanto, este tipo de financiación es una compensación por lo que ya no tenemos a nuestro alcance". A renglón seguido, defendió que "es el momento de gastar, de gastar todo lo que se pueda y hacerlo de forma inteligente". Asimismo, lamentó que "hemos perdido las cajas de ahorros, que son un instrumento básico para que las comunidades autónomas puedan financiar una política industrial activa. Si en País Vasco han tenido éxito ha sido porque no se han creído eso de que la mejor política industrial es la que no existe y han financiado ese modelo con sus instituciones de crédito".

Martín Urriza habló también del Banco Central Europeo, denunciando que su política "no es lo suficientemente expansiva". En julio de 2020, el ahora experto económico de Sumar reivindicó la importancia de "monetizar la deuda pública, sobre todo en este modelo de crisis, en el que nos estamos moviendo hacia una deflación". Tres años después vemos que sus palabras chocan con la escalada de la inflación que se ha dado desde entonces y que acumula una subida de los precios que ronda el 15%.

En la misma ponencia, defendió que "nos colonizan desde el Norte" y criticó operaciones como la entrada de capital extranjero en Endesa. También lamentó que "nuestra presión fiscal está 4,6 puntos por debajo de la media europea", abogando así por una subida impositiva de 50.000 millones de euros. Si bien reconoció que puede haber más eficiencia en el gasto público, el fichaje de Sumar defendió entonces que "primero necesitamos más recursos". Por otro lado, Martín Urriza denunció que tenemos "un problema de cultura empresarial, con empresarios menos preparados cuando se comparan con los trabajadores, así como un mal de endogamia, otro de captura del regulador, etc.".

De igual modo, en el año 2021, Martín Urriza fue entrevistado por el diario El Mundo y, a lo largo de su conversación con la cabecera, criticó "a los rentistas que viven por encima de las posibilidades del país", afirmando incluso que "la vivienda en propiedad es volver a los modelos franquistas de propietarios y no de proletarios". Curiosamente, Yolanda Díaz aboga por recuperar la "renta antigua", un esquema propio de la política de vivienda del régimen.

Más recientemente, formó parte de la candidatura de Más Madrid. En las filas del partido que lidera Mónica García, contribuyó a elaborar un programa económico que contenía errores de matemática básica a la hora de estimar el impacto presupuestario de las subidas fiscales que defendía la aspirante comunista a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Primeras medidas

El anuncio de la incorporación de Martín Urriza coincide con el anuncio de las "cuatro grandes reformas" con las que Sumar pretende "democratizar la economía de nuestro país". Las medidas comunicadas por Díaz a través de su cuenta de Twitter incluyen "reequilibrar el poder de negociación entre empresarios y trabajadores" (es decir, más rigidez laboral), "crear un Consejo de Productividad" (es decir, más burocracia), "reformar las empresas con la participación de los asalariados" (es decir, meter a los sindicatos en los consejos de administración) y "reformar el sistema tributario con un Impuesto a las Grandes Fortunas y una reforma del Impuesto de Sociedades" (es decir, reforzar una fiscalidad que ya está produciendo una recaudación récord).

Al mismo tiempo, Díaz ha aprovechado un encuentro organizado por el periódico Cinco Días para criticar "el modelo de empresas públicas de la SEPI, que tiene que ser modernizada, especialmente EFE, Correos o Navantia". La lideresa comunista también ha defendido una fiscalidad diferente para hombres y mujeres, un aumento del IRPF que pagan las rentas altas y un refuerzo de los impuestos especiales. Además, ha reivindicado la creación de "un Observatorio de Beneficios Empresariales" para "vigilar los márgenes" de las empresas privadas.