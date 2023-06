Pedro Sánchez asegura que la economía española "va como una moto" o "como un tiro". Argumentos de elevado tono técnico que esconden realidades como que España no sólo no ha creado empleo en el último año, sino que lo ha destruido. Y eso teniendo ya el doble del paro de la UE. Pero, por supuesto, esa conclusión se extrae de los datos reales, no de los suministrados por Yolanda Díaz a Sánchez, cuya conclusión es la contraria. El sindicato USO ha evaluado los datos agregados reales del mercado laboral y la conclusión es rotunda.

Frente a la rebaja del paro en 183.881 personas que vende electoralmente Sánchez en base a la estadística manipulada de la líder de Sumar, el indicador completado con todos los colectivos borrados del dato oficial refleja que, lejos de bajar el paro en el último año, ha subido en 112.104 personas.

El estudio del sindicato USO toma base los datos oficiales. Lo único que no hace es borrar partidas de colectivos que están apeados del indicador oficial de paro registrado. Las fuentes de USO -"SEPE, Seg. Social e INE" son, por lo tanto, las mismas que las de Yolanda Díaz. Pero el sindicato se ha negado a eliminar colectivos de parados del computo global.

"Las personas que se inscriben en el servicio público de empleo lo hacen, bien porque han perdido su empleo y buscan uno nuevo (tengan o no derecho a la percepción de la prestación o subsidio por desempleo), porque buscan un primer empleo, o teniendo empleo (una ocupación) buscan una mejora de su situación laboral (una jornada más amplia o mejor remunerada)" recuerda el sindicato. "Desde hace años venimos demandando una mayor claridad en las estadísticas que contabilizan a los desempleados por parte del SEPE. No parece que sea muy razonable seguir mantenido como NO PARADO (se entiende que está ocupado) a un NO OCUPADO (un parado) ¿es que acaso una persona que no está ocupada está trabajando?", denuncia USO. "Creemos que es necesario una mayor sencillez de manera que: todos aquellos que demandan empleo y no tienen una ocupación se les considere como parados (que cosa tan simple de hacer) y dentro de ellos podrán establecerse clasificaciones".

Y, a partir de ahí, el sindicato simplemente suma todos los colectivos borrados con el tippex oficial: "Realizando una sencilla operación matemática: del total de personas que se inscriben en el SEPE demandando empleo, restamos aquellas que están ocupadas, nos da el total de personas registradas y que no están trabajando (no tienen una ocupación, están desempleadas o simplemente paradas) y que se pueden ver en la última columna de esta tabla y que en el mes de mayo ascendieron a 3.768.506". Todo ello mientras el Gobierno habla de un millón de parados menos. Su cifra oficial es de 2.739.110 parados.

"En términos interanuales (mayo 2022 a mayo 2023) el número de desempleados aumentó en 112.104 personas, mientras que el llamado "paro registrado" habría descendido en ese período de tiempo en 183.881 personas", denuncia el sindicato. Y es que, no sólo se han borrado más de un millón de parados, sino que, además, el borrado ha permitido casualmente vender electoralmente una supuesta bajada del paro que también es falsa: el número de parados ha crecido en más de 112.000 personas en un año.

"No se entiende por qué se sigue manteniendo una metodología que no aporta la claridad y transparencia necesarias para conocer la realidad y poner los medios y remedios para mejorar el alto paro que padecemos. La diferencia entre estos dos datos no debería llevar a definir claramente las situaciones de los demandantes de empleo, especialmente la de aquellos que no están ocupados o están inactivos (fijos discontinuos)", subraya el sindicato.

USO aclara también la polémica sobre los fijos discontinuos: "Después de la respuesta remitida por el Gobierno en el Senado sobre los fijos discontinuos en su período de inactividad, en la que se indica que están en el grupo de ‘Trabajadores con relación laboral’, vemos que es esta partida la que más crece en términos interanuales: 275.719 personas más. En mayo se encontraban en esta situación 506.891 personas que no estaban trabajando y que no se les considera como parados: son fijos discontinuos en período de inactividad". Es decir, que realmente son parados pero no se les reconoce estadísticamente.

"La práctica habitual de no contabilizar como parados a aquellas personas que estándolo se clasifican bien como: otros no ocupados, con disposición limitada, o que demandan un empleo específico, acaba por distorsionar las cifras reales de paro, y hacen que el "paro real o paro efectivo" con el llamado "paro registrado" no solo no coincidan, sino que diverjan notablemente. La cifra cercana a los 3,8 millones de parados coincide con las estimaciones que dan Eurostat y distintas instituciones", concluyen los técnicos de USO.