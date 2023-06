La estadística de salarios destroza la propaganda de Sánchez: los españoles son más pobres que cuando llegó al poder

La "economía va como una moto" y "como un tiro". Se trata del análisis técnico de Pedro Sánchez sobre la marcha de la economía española. Pues bien, la moto debe estar gripada y el tiro debe ser en el pie porque la estadística oficial laboral confirma todo lo contrario: los españoles son más pobres que cuando el líder socialista llegó al poder. Porque los sueldos han acumulado una subida del 12,8% y los precios una superior en casi un punto de un 13,6%. Es decir, que los españoles han perdido poder de compra y, por lo tanto, son más pobres. Con o sin motos.

Los datos son plenamente oficiales. Y han sido extraídos por el departamento de estudios del sindicato USO, que señala que "tras la reciente publicación por el INE de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral correspondiente al primer trimestre de 2023, parece necesario hacer un breve análisis de la evolución de los salarios y precios". El informe del sindicato subraya que "considerando los datos de la Encuesta Trimestral de Coste Salarial vemos que el coste salarial total de los españoles, que comprende salario base, complementos salariales, pagos por horas extraordinarias, pagos extraordinarios y pagos atrasados, medidos en términos brutos, en los últimos cuatro años ha perdido poder adquisitivo realizando una comparación de trimestres idénticos". Es decir, que somos más pobres. El estudio añade que, "si nos fijamos en la evolución del coste salarial en relación con el trimestre anterior, vemos que empezamos con una importante caída del salario y de poder adquisitivo".

La explicación es sencilla: "El incremento del IPC al finalizar el mes de marzo de 2023 fue del 3,3%, la pérdida del poder adquisitivo en este primer trimestre del año superaría los 9 puntos". Y, si se coge el periodo completo desde el primer trimestre de 2020 hasta el primero de 2023, la realidad es que las subidas de los sueldos se sitúan en el 12,8% y las de los precios del 13,6%.

El estudio analiza igualmente "la base de cotización", que "es la remuneración mensual bruta, incluyendo las pagas extra prorrateadas, de un trabajador. Es el salario bruto anual dividido en 12 mensualidades", señala USO. "Como se puede observar la base de cotización de los contratos indefinidos a tiempo completo en 2022, ha disminuido con respecto a 2021 y esto nos indica que se ha producido una reducción salarial. Lo mismo sucede con aquellos que están a tiempo parcial o como fijos discontinuos".

Fiasco laboral de Sánchez y Díaz

Hay que recordar que, para colmo, Pedro Sánchez no ha dejado de asegurar que la economía española está creando empleo a un fuerte ritmo. Pues bien, España no sólo no ha creado empleo en el último año, sino que lo ha destruido. Y eso teniendo ya el doble del paro de la UE. Esa conclusión se extrae de los datos reales, no de los suministrados por Yolanda Díaz a Sánchez, cuya conclusión es la contraria.

Frente a la rebaja del paro en 183.881 personas que vende electoralmente Sánchez en base a la estadística manipulada de la líder de Sumar, el indicador completado con todos los colectivos borrados del dato oficial refleja que, lejos de bajar el paro en el último año, ha subido en 112.104 personas.