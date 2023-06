Juan María Nin: "España ocupa el primer puesto en el ranking internacional de pleitos"

Juan María Nin no es un empresario cualquiera. Actualmente preside ITP Aero y Mora Bank y ocupa la vicepresidencia del Círculo de Empresarios. Pero su bagaje profesional le ha colocado en puestos clave para ser testigo de la transformación que ha sufrido España desde el estallido de la crisis subprmie.

Nin fue vicepresidente y consejero delegado de La Caixa, consejero delegado de Banco Sabadell y Director General de Banco Santander. También ha estado involucrado en el negocio de la energía como miembro del Consejo de Administración de Repsol y Gas Natural.

Un profesional de prestigio más que reconocido que ha concedido recientemente una entrevista al canal de Youtube de la comunidad inversora Los Locos de Wall Street.

En poco más de media hora, Nin hace un análisis profundo de la situación económica que atraviesa España al ser preguntado por si comparte con el presidente del Gobierno Pedro Sánchez que ésta va "como una moto".

Recordaba Nin en su respuesta que en nuestro país y nuestra economía se ha visto impactada por los resultados de las decisiones políticas que se tomaron en 2008 tras le estallido de la crisis. "En aquel momento se decidió evitar el colapso con política monetaria extrema, inundando de liquidez los mercados y una flexibilización de los criterios de buen administrador público, sobre todo, con lo que respecta al déficit y a la deuda".

El problema adicional que se ha creado ha sido el impacto inesperado sobre el proceso que se mantenía en todo el mundo del coronavirus y, posteriormente, la guerra de Putin en Ucrania. Estos dos fenómenos han impactado colapsando la oferta y haciendo aflorar un problema muy serio de inflación que ha requerido una intervención urgente, de nuevo, de los bancos centrales.

Así, decía Nin, "de la misma manera que en 2008 se decidió no permitir la caída al abismo, en estos momentos la decisión política ha sido "comprar una bella recesión, no una gran recesión, como mal menor".

Los grandes problemas de la economía española

Durante la entrevista el empresario destacó cuatro grandes problemas que afronta nuestra economía: la deuda, la productividad, el mercado laboral y la educación y la seguridad jurídica.

Deuda pública

Respecto a la deuda pública, Nin recordó algo obvio, pero que no lo es tanto en algunos círculos de discusión política y económica, donde se considera abiertamente la posibilidad de impago de deuda: "Todo el mundo sabe que las deudas se pagan. La gratuidad no existe. No existe en el mundo. No existe en las leyes de la naturaleza, no existe en las leyes de la física, ni en las leyes sociales. No existe la gratuidad y cualquier referencia a la misma es mentira y tiene un trasfondo de mentira o trampa".

Y en España, decía Nin, es necesario mantener el adecuado balance "entre deuda y capital y que éste se ajuste a la capacidad de pago". En este sentido, Nin consideraba muy necesario sanear esta situación ya que hay que evitar en cualquier caso "el colapso de un vencimiento de deuda soberana, y por lo tanto, un problema de liquidez que en ocasiones ha estado cerca".

Productividad, educación y mercado de trabajo

En cuanto a la productividad, Nin recordaba que tras la guerra, España construyó una posición de capital con trabajo: "Nosotros no recibimos el plan Marshall. Hemos sido una economía aislada que construyó capital a base de trabajo". Pero nada más. Actualmente "tenemos un problema profundo para la misma"

En cualquier caso, recordaba Nin que "no hay ninguna mejora de productividad posible sin una base firme de educación de primera calidad y es necesaria una formación de profesionales de calidad". Para el empresario es necesario que hagamos un "titánico esfuerzo social, cultural, político, para recuperar niveles de excelencia de primer punto mundial de incomodidad, de exigencia, etc".

También lamentaba que a esto se una un mercado de trabajo con una regularización muy poco atractiva para la contratación y que haga que mantengamos tasas de paro reales por encima del 12%. "Mantenemos una situación moralmente inaceptable, terrible de paro juvenil", remataba.

Seguridad Jurídica

Pero si hay un problema de la economía española que Nin considera especialmente débil es el de la seguridad jurídica: "Sabemos que ocupamos el primer puesto en el ranking de pleitos aa nivel internacional derivados de incumplimientos de normativa retroactiva de mil y pico millones en estos momentos", aseveró con gravedad.

"Esto es un problema muy serio, es un botón de muestra de la falta de respeto por la seguridad jurídica", decía. Pero sobre todo la "abundancia estratosférica de normativa en la sombra, interpretaciones de todo tipo" que genera interferencias en la actividad e las empresas, lamentaba.

En definitiva, "necesitamos más capital, más seguridad jurídica y más proyección de futuro. No hay ningún país como España, una plataforma física con muchísimas ventajas que tenemos que aspirar al número uno", concluía.